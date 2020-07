Nürnberg: 6.000 Motorradfahrer demonstrierten gegen Fahrverbote

Ursporünglich waren 2.000 Biker zur Demonstration erwartet worden, am Ende waren es drei Mal so viele: 6.000 Motorradfahrer haben in Nürnberg gegen Fahrverbote für Motorradfahrer an Sonn- und Feiertagen sowie gewisse Lärmschutzauflagen demonstriert. Ein Beschluss des Bundesrates fordert entsprechende Verbote. Manche Teilnehmer zeigten sich empört, dass sich ein mögliches Fahrverbot nur auf Motorradfahrer beziehen könnte:

"Warum sollen wir aufhören und die ganzen Cabriolet-Fahrer und andere können dann weiterhin ihre Freizeit so gestalten, wie sie wollen und wir dürfen es nicht?" Teilnehmer der Biker-Demonstration in Nürnberg

Motorrad-Korso sorgte für Verkehrsbehinderungen in Nürnberg

Die Motorradfahrer fuhren in einem mehrere Kilometer langen Korso durch Nürnberg. Das sorgte für Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet und Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr. Die Kreuzungen und Auffahrten zum Nürnberger Stadtring waren zeitweise gesperrt. Die Motorradfahrer waren aus ganz Bayern angereist. Laut Polizeipräsidium Mittelfranken verlief die Demonstration aber ordnungsgemäß.

Demonstrationen zuvor in mehreren Großstädten

Ähnliche Protestfahrten hatte es in den vergangenen Wochen in München, Berlin und anderen Großstädten gegeben. In München sorgten die Motorradfahrer Anfang Juli trotz des Demonstrationsverbotes für ein Verkehrschaos.