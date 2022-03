Nürnberg: 4.500 Baustellen beginnen in den kommenden Wochen

Die Stadt Nürnberg wird in diesem Jahr rund 144 Millionen Euro in den Ausbau und die Sanierung von Straßen, Plätzen und Wegen investieren. Das sagt Bürgermeister Christian Vogel (SPD) am Montag bei der Vorstellung der Baustellenplanung für das laufende Jahr. Nach dem Ende der Frostperiode werden in den kommenden Wochen die Arbeiten an den rund 4.500 Baustellen in der Stadt beginnen, an denen der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) beteiligt ist. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich dabei auf zum Teil massive Einschränkungen einstellen.

Höhere Preise werden zum Planungsrisiko

Doch ohne Baustellen und Behinderungen wird es nicht gehen, sagt Vogel. Denn die Infrastruktur in der Stadt müsse an die aktuellen Herausforderungen angepasst werden. Die Stadt Nürnberg plant derzeit noch, dass sie alle Projekte trotz drohender Preissteigerungen durchziehen kann, sagt Marco Daume, technischer Werkleiter von SÖR. Weil Stahl und Kunststoff und Holz immer teurer werden, geht Daume von Preissteigerungen zwischen fünf und zehn Prozent aus. Es könnte deshalb sein, dass im Lauf des Jahres die ein oder andere Baustelle verschoben werde, weil das Geld nicht mehr reicht.

Baustelle am Volksfestplatz auf der Zielgeraden

Umfangreiche Behinderungen wird es weiterhin rund um den Hauptbahnhof geben. Dort werden noch bis Ende des Jahres 2024 Straßen und Gleise für die Straßenbahn saniert. Der derzeit noch gesperrte Marientunnel soll schon Mitte des kommenden Jahres wieder frei sein. Die Großbaustelle an der Bayernstraße am Volksfestplatz, ein Verkehrs-Nadelöhr im Süden der Stadt, soll in diesem Herbst beendet werden. Die Kosten für die Maßnahme, die bereits seit mehreren Jahren läuft, liegen bei rund 11,5 Millionen Euro. auch die Sanierung der Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke soll im Oktober 2022 abgeschlossen sein.

Kulturmeile erhält neues Pflaster

In der Innenstadt beginnt nach den SÖR-Planungen im April die Umgestaltung der Luitpoldstraße. Die Fußgängerzone am Neuen Museum bekommt einen neuen Belag. Außerdem pflanzt SÖR neue Bäume, um die Gastro- und Kulturmeile aufzuwerten, zu der sich die Luitpoldstraße inzwischen entwickelt hat. Weitere Großbaustellen: eine neue Abbiegespur von der Regensburger Straße zum neuen Baugebiet am August-Meier-Heim (Juni 2022 bis September 2022) und der neue Kreisverkehr an der Wozeldorfer Hauptstraße (Juli 2022 bis April 2023).

Arbeiten am Radschnellweg starten

In vielen Bereichen des Stadtgebiets erneuert SÖR die Straßenbeläge, zum Beispiel in der Brettergarten/ Schnieglinger Straße, An der Radrunde, in der Schweinauer Hauptstraße, der Kilianstraße und am Frauentorgraben. SÖR markiert und baut aber auch neue Radwege. So beginnen im Norden der Stadt die Arbeiten für den Radschnellweg, der künftig Nürnberg mit Erlangen verbinden soll. Dazu wird altes Kopfsteinpflaster entfernt und die Route durch die Wohnquartiere in der Nordstadt farblich markiert. Damit werde deutlich, dass die Radfahrer hier Vorrang haben, sagt Daume.

In der Innenstadt gestaltet SÖR am Nägeleinsplatz entlang der Pegnitz eine neue Grünanlage. Diese kostet rund 1,5 Millionen Euro und soll die Gegend am Zukunftsmuseum aufwerten. Über die einzelnen Baustellen, die Behinderungen und mögliche Umleitungen informiert der Servicebetrieb Öffentlicher Raum auf seiner Homepage.