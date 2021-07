Nürnberg: 130 Millionen Euro für neue Parks und sichere Straßen

Für den Pressetermin hat Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel (SPD) ein Vorzeigeprojekt ausgewählt. Er stellt die Jahresbilanz des Servicebetriebs Öffentlicher Raum, für den verantwortlich ist, auf einem Spielplatz vor. Am Nordklinikum hat SÖR in den vergangenen neun Monaten die alte Spielfläche aufgemöbelt und neue Geräte aufgestellt. Der Spielplatz ist einer von gut 470 im gesamten Stadtgebiet, für die SÖR zuständig ist. Insgesamt hat SÖR im vergangenen Jahr rund 130 Millionen Euro für den Unterhalt des öffentlichen Raums in Nürnberg ausgegeben. Alleine der neue Spielplatz kostete eine Million Euro.

Personalaufwändige Kontrolle der Anlagen

Zum öffentlichen Raum gehören die Spielplätze. Alle zwei Tage schaut das SÖR-Personal nach, ob beispielsweise Glasscherben im Sand liegen. Einmal im Jahr kommen dann die Spielplatz-Kontrolleure, um die Standfestigkeit und Sicherheit der Geräte zu prüfen. Von denen gibt es übrigens laut Jahresbericht 3.872 Stück in Nürnberg. Ein hoher Aufwand, der aber notwendig ist, so Bürgermeister Vogel. Denn die Spielplätze werden beispielweise auch als Jobbörsen genutzt.

Verpackungsmüll in Parks nervt

Für viel zusätzliche Arbeit in den Parks und Grünanlagen sorgte auch die Corona-Pandemie. Die Krise hat dort das Müll-Aufkommen nach oben schnellen lassen, sagt SÖR-Werkleiter Marco Daume. Die 2.636 Papierkörbe in Grünanlagen seien wegen der vielen To-Go-Verpackungen schnell an die Grenzen ihrer Kapazität gelangt. Auch die Pflege der rund 80.000 Straßenbäume fällt in die Zuständigkeit von SÖR. Die größte Herausforderung im vergangenen Jahr war nach Daumes Worten, die Pflanzen im heißen Sommer ausreichend zu wässern.

Sichere Straßen ohne Schlaglöcher

In die Gesamtsumme von 130 Millionen Euro fällt auch die Sanierung von Straßen, das Stopfen von Schlaglöchern und der Ausbau von Radwegen. Auch für die Straßenbeleuchtung ist SÖR verantwortlich. Immer mehr Lampen werden durch sparsame LED-Leuchten ersetzt. Der Energieverbrauch ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Im Winterdienst 2020/2021 waren die Räumfahrzeuge von SÖR an 60 Tagen im Einsatz. In Jahr zuvor mussten sie nur an 36 Tagen ausrücken. "An den Zahlen sieht man, dass wir einen überdurchschnittlich kalten Winter hatten", sagte Daume.

Warten auf die Mega-Baustelle

Doch SÖR kümmert sich nicht nur um den Unterhalt des öffentlichen Raums. Der Servicebetrieb baut auch neue Parks. Im vergangenen Jahr entstanden unter anderem der Quellepark am früheren Versandzentrum im Westen der Stadt oder der Nelson-Mandela-Platz am Hauptbahnhof. Die beiden größten Straßenbauprojekte waren die Sanierung der Charles-de-Gaulle-Brücke und der Adenauer-Brücke. Die Mega-Baustelle von SÖR wird in den kommenden Jahren der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs sein. Wann und ob es überhaupt damit losgeht, darüber müssen die Gerichte entscheiden.