Nürnberg: 1.750 bayerische Polizisten vereidigt

Die bayerische Polizei ist überlastet, Polizeibeamte sammeln immer mehr Überstunden - auch durch G7-Gipfel, Demos in der Coronazeit und vieles mehr. Deshalb ist der Bedarf an jungem Polizei-Nachwuchs groß, da gleichzeitig viele Ältere in Pension gehen.

Polizeinachwuchs in Nürnberg vereidigt

In Nürnberg hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Samstag (30.07.22) rund 1.750 junge Polizistinnen und Polizisten vereidigt, gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Stefan Weis. Der Polizeinachwuchs befindet sich derzeit noch in der Ausbildung.

Herrmann: Polizeiberuf immer noch sehr beliebt

Dem BR sagte Herrmann, der Polizeiberuf sei bei jungen Menschen weiterhin extrem gefragt. Insgesamt habe die Bayerische Polizei ein sehr gutes Ansehen, so der Innenminister. Der Freistaat könne sich noch immer die Besten unter "vielen, vielen Bewerbungen" aussuchen.

In den kommenden Jahren werde man die Werbemaßnahmen dennoch noch einmal verstärken. Gerade angesichts der angespannten Personalsituation sei der Bedarf an Nachwuchs weiterhin sehr groß.

Der frisch vereidigte Polizeinachwuchs, 31 Prozent davon Frauen, absolviert seine Ausbildung derzeit an verschiedenen Standorten der Bayerischen Bereitschaftspolizei im gesamten Freistaat. So zum Beispiel in Dachau und Eichstätt sowie in Nürnberg, Sulzbach-Rosenberg und Würzburg.