Nürnbärland: Schausteller trotz finanzieller Einbußen zufrieden

In Nürnberg ist am Sonntag das "Nürnbärland", die Corona-konforme Alternative zum Herbstvolksfest, zu Ende gegangen. Der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbandes, Lorenz Kalb, zog eine positive Bilanz.

"Nürnbärland": Alternative, aber kein Volksfest-Ersatz

Zwar seien die Einnahmen weit unter denen eines traditionellen Volksfestes geblieben. Aber das "Nürnbärland" habe bewiesen, dass die Schausteller auch in schweren Zeiten etwas Tolles auf die Beine stellen könnten.

Kalb freute, dass das Angebot besonders bei Familien gut angekommen ist. "Als Ersatzformat war das sehr in Ordnung", sagte Kalb. Trotzdem könne ein Ersatzprogramm wie es das "Nürnbärland" geboten habe niemals ein traditionelles Volksfest ersetzen.

Schausteller kritisieren Volksfest-Verbot

Während Volksfeste in anderen Bundesländern wieder erlaubt sind, sollen sie in Bayern weiterhin verboten bleiben. Dagegen hatten sich die süddeutschen Schausteller in einem Schreiben an die Staatsregierung gewehrt. Kalb kritisiert als Vorsitzender des Süddeutschen Schaustellerverbands die Begründung für das Verbot. Volksfeste würden offenbar nur noch mit Alkohol verbunden. "Ein Fest an der frischen Luft für Familien muss doch möglich sein", so Kalb.

Christkindlesmarkt als wichtige Einnahmequelle: Schausteller hoffen

Mit Blick auf die kommenden Monate sei jetzt das Wichtigste, dass der Christkindlesmarkt und andere Weihnachtsmärkte wieder regulär stattfänden. Sie seien eine wichtige Einnahmequelle für die Schausteller. Für viele kleine Fahrgeschäfte wäre es das Ende, wenn sie über die Wintermonate keine Einnahmen hätten. Dann wäre es sehr schnell vorbei mit der traditionellen Volksfest-Kultur, sagt der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbands.