"Nürnbärland": Mobiler Freizeitpark statt Volksfest in Nürnberg

Das Riesenrad am Eingang ist knallgelb und 55 Meter hoch, fünf Meter höher als das Exemplar auf dem Münchner Oktoberfest. Darauf ist Lorenz Kalb stolz. Er ist Vorsitzender des Süddeutschen Schaustellerverbands und einer der Motoren hinter dem "Nürnbärland". Seit Monaten haben er und sein Team an einem Corona-gerechten Konzept für den mobilen Freizeitpark gearbeitet. Die Schausteller wollen endlich ein Lebenszeichen in Nürnberg setzen, nachdem alle Volksfeste wegen der Pandemie ausgefallen sind. Am Donnerstagnachmittag (01.07.21) geht's los.

Fahrgeschäfte sind mal schnell, mal gemütlich

Auf den Festplatz am Nürnberger Dutzendteich stehen drei Achterbahnen und der höchste mobile Freefall-Tower, Autoskooter und Geisterbahnen, und ganz viele andere Attraktionen, auf denen die Gäste möglichst schnell um alle Körperachsen gedreht werden. Für Menschen, die es gemütlicher mögen oder die jünger sind, gibt es Karussells oder eine Oldtimerbahn - aber immer vom TÜV geprüft..

Maskenpflicht gilt bis zum Sitzplatz

Was es im "Nürnbärland" nicht gibt, sind Bierzelte. Sie würden nicht zum Corona-Konzept der Schausteller passen. Ausgeschenkt wird trotzdem, aber nur in Biergärten im Freien, in denen Maskenpflicht bis zum Sitzplatz herrscht. Auch auf Stimmungsmusik und das legendäre "Prosit der Gemütlichkeit" verzichten die Schausteller. "Wir wollen die Menschen nicht zum Trinken animieren. Es soll ein Freizeitpark für die ganze Familie sein", sagt Kalb.