Nüdlingen: Bürger sind gegen Umgehung, Gemeinderat stimmt dafür

Laut Markus Lipsius aus Nüdlingen waren die Bürger mit einem Mindestalter von 16 Jahren vom 2. bis 15. Juli aufgerufen, für oder gegen den Bau einer Ortsumgehung abzustimmen. Knapp 80 Prozent der Berechtigten gaben daraufhin ihren Stimmzettel ab. 45 Prozent der der abgegebenen Stimmen entfielen auf den Bau einer Ortsumgehung, 55 Prozent entfielen auf die Ablehnung einer Umgehungsstraße.

Gemeinderäte vom Ausgang der Bürgerbefragung unbeeindruckt

Am Dienstag (23.07.19) stimmten zehn von 16 Gemeinderäten für den Bau einer Ortsumgehung. Die Räte entschieden damit anders als die Mehrheit der Bürger in der Befragung. Die Bürgerbefragung war allerdings rechtlich nicht bindend. Laut Lipsius ist die Stimmung im Ort aufgeheizt: "Das Vertrauen in den Gemeinderat ist zerstört", teilte er dem Bayerischen Rundfunk am Mittwoch (24.07.19) mit.