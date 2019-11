Nüdlingen: 827 Unterschriften für Bürgerentscheid gegen Umgehung

Die Gemeinde prüft in den nächsten Wochen die Unterschriften. Sollte der Bürgerentscheid zulässig sein, muss sich der Gemeinderat noch einmal mit dem Thema befassen. Anschließend wird innerhalb der nächsten drei Monate ein Wahltermin angesetzt. Die Initiative will einen Bürgerentscheid anstoßen und erreichen, dass der Gemeinderat seinen Beschluss für eine Umgehungsstraße zurücknimmt.

Gemeinderäte orientierten sich nicht am Ergebnis der Bürgerbefragung

In der Sitzung am 27. Juli hatten die Räte mit zehn zu sechs Stimmen für die vom Staatlichen Bauamt Schweinfurt bevorzugte Trasse gestimmt. Vor dem Gemeinderatsbeschluss hatten sich die Bürger bei einer Befragung mit rund 55 Prozent gegen die Umgehung ausgesprochen. Nach der Gemeinderatssitzung war bei einigen Nüdlingern die Enttäuschung groß. Sie wollten nicht hinnehmen, dass die Gemeinderäte sich über die Bürgerbefragung hinweggesetzt haben – die allerdings rechtlich nicht bindend war.

Bürgerinitiative befürchtet Einschnitte in die Natur und Lärmbelästigung

Die Gegner der Ortsumgehung führen die hohen Baukosten an – sie liegen aktuell bei 45 Millionen Euro. Außerdem befürchten sie Nachteile für den im Ortskern ansässigen Einzelhandel und enorme Einschnitte in die Natur. "Planungen sehen vor, dass wir eine 400 Meter lange und über 20 Meter hohe Brücke bekommen würden", erklärt Bürgermeister Harald Hofmann. "Die würde in der Hauptwindrichtung auf Nüdlingen liegen, die Bürger haben also Angst, dass die Brücke sie beschallt."

Vorschlag: Arbeitsgruppe soll Alternative erarbeiten

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen mit den Unterschriften auch einen Vorschlag an den Bürgermeister herantragen: "Es gibt Alternativen zu einer Umgehungsstraße, und die sollten wir in einer Arbeitsgruppe herausarbeiten", sagte Marcus Lipsius von der Bürgerinitiative "Contra Umgehung" dem BR. "Die Maßnahmen reichen von Sperrungen für den Schwerlast- und Durchgangsverkehr über Verkehrsberuhigung bis hin zum Schallschutz." Es gebe vieles, was man nun besprechen könne und müsse. "Denn dass die Anwohner entlang der Hauptstraße entlastet werden müssen, daran besteht kein Zweifel."

Seit Jahrzehnten wird in dem 4.000-Einwohner Ort über eine Umgehungsstraße diskutiert. Aktuell rollen täglich rund 10.000 Fahrzeuge durch die Hauptstraße. Die Anwohner klagen über Lärm- und Abgasbelästigung.