Nudismus: Hüllenlos durch den Tag

Ronald H. heißt der Mann, der laut dieser Meldung am Montag, 27. Juli nackt am Main bei Himmelstadt spazieren gegangen ist. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn eingeleitet. H. kennt das. Bereits zwei Mal war es ihm ähnlich ergangen. Er musste jeweils 100 Euro Bußgeld bezahlen. Doch dieses Mal werde er sich wehren, zeigt er sich entschlossen.

"Ich bekenne mich zum Nudimus"

Ronald H. beteuert, er habe nichts Unrechtes getan. Seit frühester Jugend wuchs er in Sachsen-Anhalt mit der FKK-Bewegung auf. In der früheren DDR war das ohnehin viel verbreiteter als im Westen Deutschlands. Er sei also bekennender Nudist und als solcher strebe man nun einmal danach, im Zustand der Nacktheit den vollkommenen Einklang mit der Natur zu finden.

Er möchte kein Aufsehen erregen

Das Baden im Main erlebe er als herrlich genussvoll. Ohne kneifende Badehose fühle er sich frei und sein Gehirn stoße Glückshormone aus. Die Orte, an denen er seiner Leidenschaft frönt, wählt H. sorgsam aus. Niemals käme es ihm in den Sinn, innerhalb der Würzburger Stadtgrenzen die Hüllen fallen zu lassen. Abseits gelegene Buchten steuert er bevorzugt an. Denn er wolle ja gerade kein Aufsehen. Wenn dann doch mal jemand vorbeikomme, reagierten die meisten unaufgeregt.

Unterschied zwischen Nacktheit und Sexualität

Mit Exhibitionismus aber habe das nicht im Geringsten zu tun, empört sich H. und ist alarmiert, weil die Polizei einen Zusammenhang mit einer einschlägigen Straftat prüft. Exhibitionisten hätten kranke Gehirne, findet er. Er nehme für sich in Anspruch, über einen gesunden Menschenverstand zu verfügen. Und er betont, dass Nudisten deutlich zwischen Nacktheit und Sexualität zu unterscheiden wüssten. Fragt man Spaziergänger oder Radler am Mainufer, so sehen die meisten es absolut entspannt, wenn jemand nackt im Main badet. Es müsse ja nicht gerade am Kinderspielplatz sein oder mitten in der Stadt. Aber ein wenig außerhalb. Warum nicht? Außerdem sei ja niemand gezwungen hinzuschauen. Und solange der oder diejenige niemanden belästigt, sollen sie doch machen!

Wo kein Kläger, da kein Richter

Die Polizei jedenfalls schreitet von sich aus nur ein, wenn eine Straftat vorliegt. Wenn also Männer und/oder Frauen öffentlich sexuelle Handlungen vornehmen. Wobei der Straftatbestand des Exhibitionismus laut Gesetz nur für Männer gilt. In solchen Fällen drohen meist Geldstrafen. Für öffentliche Nacktheit ohne erkennbare Absicht, sich oder andere zu erregen, kommt es allenfalls zu einem Bußgeld. Aber natürlich nur dann, wenn sich irgendwer gestört fühlt und die Polizei ruft. Man spricht dann von "grob ungebührlichem Verhalten" und das ist eine Ordnungswidrigkeit.

Grundsätzlich gilt bei nackter Haut in der Öffentlichkeit: erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten ist. Das nackte Sonnen oder Baden unterbinden allerdings in aller Regel Stadt- oder Gemeindeverordnungen, zumindest auf öffentlichen Plätzen, in Parks und Schwimmbädern. Diese Art von Öffentlichkeit meidet Ronald H. eigenen Angabe zufolge. Er kenne da ein paar lauschige Plätzchen am Main. Dorthin zieht er sich zurück, wenn er Ruhe und Entspannung sucht. Dann fällt nicht nur der Alltags-Stress von ihm ab, sondern auch seine gesamte Kleidung. Das kühle Bad im Fluss bildet für den Nudisten den Inbegriff von Naturverbundenheit, ebenso wie das anschließende Flanieren am Ufer. Ronald H. will nichts und niemanden erregen, schon gar kein öffentliches Ärgernis. Das klappt offenbar nicht immer. Denn manchmal trifft der FKK-ler eben doch auf Zeitgenossen, die es für ungezogen halten, sich unter freiem Himmel auszuziehen.

Es kann der frömmste nicht in Frieden leben…

Kürzlich sei ein Ausflugsdampfer vorbeigefahren, als er gerade zum Trocknen auf und ab ging. Er habe den Passagieren zugewinkt. Manche winkten zurück und schienen durchweg gut gelaunt. Doch irgendwem an Bord muss seine Nacktheit dann doch übel aufgestoßen sein. Denn kurz darauf kam wieder mal die Polizei. Der 64-Jährige wurde wieder zur Kasse gebeten. Diesmal will er Widerspruch einlegen. Oder doch mit Nacktbaden und –flanieren aufhören? H. denkt ernsthaft darüber nach, schließlich will er keinen weiteren Ärger mit der Polizei. Aber es würde ihm leid tun. Denn für den gelernten DDR-Bürger war Nudismus schließlich schon immer das Natürlichste von der Welt.