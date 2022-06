Nudelsalat mit "Beigeschmack" - Zöllner finden Marihuana

Zollbeamte haben bei einer Fahrzeugkontrolle nahe des Grenzübergangs Furth im Wald im Landkreis Cham einen besonders gewürzten Nudelsalat entdeckt.

Wie das Hauptzollamt Regensburg jetzt mitteilte, zogen die Beamten den Pkw eines 41 Jahre alten Mannes aus dem Verkehr. Der Osteuropäer gab an, auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz in Oberbayern zu sein, Drogen oder Waffen habe er nicht dabei.

Nudelsalatschüssel als Drogenversteck

Weil der Mann aber recht nervös wirkte, wurde sein Fahrzeug in einer nahegelegenen Halle noch einmal besonders überprüft. Dabei erwähnte der 41-Jährige dann, am Vortag einen Joint geraucht und in einer Schüssel mit Nudelsalat hinter dem Beifahrersitz 40 Gramm Marihuana versteckt zu haben.

Die Zöllner stellten insgesamt vier kleine Plastiktütchen mit der Droge sicher. Gegen den 41-Jährigen läuft jetzt ein Verfahren.