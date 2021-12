Grüne und SPD wollen NSU-Morde nochmals untersuchen lassen

Der erste Mord der rechtsextremen Terrorzelle NSU liegt schon mehr als 20 Jahre zurück. Aber noch immer gebe es "dunkle Flecken" in diesem Themenkomplex, sagte Cemal Bozoğlu, Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus der Grünen. Und das, obwohl in Bayern bereits ein Untersuchungsausschuss die Vorgänge untersucht hat und bundesweit sogar 13 parlamentarische Ausschüsse sich diesem Thema gewidmet haben. Doch nach wie vor seien zentrale Fragen unklar – etwa, warum die Hälfte der Morde in Bayern verübt wurde. Deshalb hält er die Einsetzung eines zweiten Untersuchungsausschusses für geboten. Auch Horst Arnold von der SPD vertrat diese Meinung.

NSU "aktiv und brandgefährlich"

Neue Erkenntnisse, unter anderem durch Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der Nürnberger Nachrichten, würden einen zweiten Ausschuss rechtfertigen, um alle Hintergründe der rechten Terrorzelle aufzudecken. "Das zeigt, dass dieses Netzwerk noch immer aktiv und brandgefährlich ist", sagte Andrea Kuhn, die die Petition gestartet hat. Sie wurde bislang von etwas mehr als 2.200 Unterstützern unterschrieben, darunter von Hinterbliebenen der NSU-Opfer, Anwälten aus dem NSU-Prozess sowie von verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft, unter anderem aus Nürnberg, Erlangen und München.

Fragenkatalog wird vorbereitet

Unabhängig von der heutigen Debatte im Verfassungsausschuss bereiten die Landtags-Fraktionen von Grünen und SPD derzeit einen Fragenkatalog für einen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss vor, so Bozoğlu von den Grünen. Bis Ende des Jahres soll dieser fertig sein, sodass ab 2022 der neue Untersuchungsausschuss an die Arbeit gehen könnte. Die Vorzeichen stehen jedenfalls günstig: Grüne und SPD verfügen über mehr als ein Fünftel der Sitze im bayerischen Parlament – diese Quote ist nötig, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen.