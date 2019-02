NSU-Terroristin Zschäpe von München nach Chemnitz verlegt

Beate Zschäpe, die im NSU-Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, ist von München in die Justizvollzugsanstalt (JVA) nach Chemnitz verlegt worden. Sie sei am Montag aus München nach Sachsen gebracht worden, teilte die JVA Chemnitz mit. Transport und Aufnahme seien reibungslos verlaufen.

Anfang Dezember war bekanntgeworden, dass Zschäpe eine Verlegung in das Gefängnis in der sächsischen Stadt anstrebte. Die Entscheidung zur Verlegung sei nach Abstimmung zwischen den Justizministerien in Bayern und Sachsen getroffen worden, erklärte die JVA Chemnitz weiter.

Die 44-jährige Zschäpe kommt ursprünglich aus Thüringen und hatte in Sachsen längere Zeit im Untergrund gelebt. Für weibliche Gefangene in Sachsen ist die JVA Chemnitz zuständig.

Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt

Zschäpe war vom Oberlandesgericht München im vergangenen Jahr wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem sprach sie das Gericht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig.

Zschäpe hatte demnach gemeinsam mit ihren Freunden Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos die rechtsextreme Terrorgruppe NSU gegründet. Die Anwälte der 44-Jährigen hatten Revision angekündigt.