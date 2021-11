NSU-Terror: Neue Verbindungen führen von Sachsen nach Nürnberg

NSU-Gedenken in Emingers Wohnung

André Eminger ist ein "überzeugter Nationalsozialist, mit Haut und Haaren", sagte sein Anwalt einst über ihn. Das zu leugnen wäre auch aussichtslos, denn auf seinen Bauch hat sich der 42-Jährige "Die Jew Die" ("Stirb, Jude, stirb") und mehrere NS-Symbole tätowieren lassen.

Im April 2013 durchsuchte das Bundeskriminalamt die Wohnung von Emingers Familie. Die Ermittler fanden eine aufwendige Kohlezeichnung in einem braunen Rahmen. Lächelnd abgebildet: Die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Die Zeichnung trägt den Schriftzug "Unvergessen" und ist mit einer in der Neonazi-Szene beliebten Todesrune unterlegt.

Ausschnitte eines Nürnberger Stadtplans gefunden

Noch völlig unbeleuchtet sind die Verbindungen von André Eminger nach Nürnberg. Das Rechercheteam von BR und Nürnberger Nachrichten hat interne Akten des Bundeskriminalamts ausgewertet. Auf dem Computer in Emingers Haus konnten Ermittler Ausschnitte eines Nürnberger Stadtplanes sicherstellen. Die Karten zeigen die Stadtteile Laufamholz, Erlenstegen und Mögeldorf.

Abgespeichert wurden diese laut Ermittlungsakte im April 2001, also kurz nach dem ersten Mord an dem Blumenhändler Enver Şimşek und wenige Wochen vor dem zweiten Mord am Metallfacharbeiter und Schneider Abdurrahim Özüdoğru. Beide Opfer starben in Nürnberg. "Keiner der Morde, welche in Nürnberg geschehen sind, befinden sich in den oben gezeigten Bereichen in Nürnberg. Warum sich lediglich diese beiden Ausschnitte auf der Festplatte befinden, kann nicht gesagt werden", notiert eine BKA-Kriminaloberkommissarin.

NSU-Kerntrio übernachtete in Nürnberger Neonazi-WG

Jedoch befand sich genau in diesem Bereich, im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf, in den 1990er Jahren eine Neonazi-Wohngemeinschaft. Das bezeugte ein damaliger Führungskader der Szene dem gemeinsamen Rechercheteam von BR und Nürnberger Nachrichten. Tatsächlich hatten Anwohnerinnen und Anwohner in dieser Zeit immer wieder über den Auftrieb und die Bedrohungen von gewaltbereiten Neonazis geklagt, sodass ein dortiger Kulturladen ein Notruf-Telefon für die besorgten Bürger einrichtete, wie die Nürnberger Nachrichten damals berichteten.

Die Polizei in Nürnberg notierte damals auch Autokennzeichen aus Sachsen. In dieser WG übernachteten dem Neonazi-Aussteiger zufolge auch Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe des Öfteren. War auch André Eminger öfter in Nürnberg? Übernachtete er hier vielleicht sogar mit dem späteren NSU-Kerntrio in der Wohnung in Mögeldorf? Oder warum befanden sich auf seinem Computer ausgerechnet die Kartenausschnitte des Stadtteils, in dem das Kerntrio offenbar ab und an Unterschlupf fand?

Eminger erhielt Kredit von Nürnberger Bank

Eine weitere Spur führt nach Mittelfranken: Ende 2007 beantragte Eminger bei einer Bank am Rathenauplatz in Nürnberg einen sogenannten Konsumentenkredit. Das Geldhaus überwies am 4. Dezember mehrere tausend Euro auf sein dort neu eingerichtetes Konto. Die Summe sei nicht zweckgebunden, die Raten würden ordnungsgemäß zurückgezahlt, teilte die Bank dem BKA mit. Wofür der Betrag gedacht war, blieb offen. Für Anfragen des Rechercheteams zu seinen Kontakten nach Franken war Eminger nicht erreichbar.