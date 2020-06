NSU-Terror: Gedenken an Ismail Yaşar in Nürnberg

Mit einer Schweigeminute haben die rund 200 Personen am Dienstagabend in Nürnberg Ismail Yaşar gedacht. Vor 15 Jahren, am 9. Juni 2005, wurde Yaşar in seinem Döner-Imbiss in der Nürnberger Scharrerstraße von den Rechtsterroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) ermordet. Die Initiative "Das Schweigen durchbrechen" hatte zu einer Gedenkveranstaltung aufgerufen. Die Mitglieder der Initiative wollen weiter an die Opfer des rechten Terrors in Nürnberg erinnern.

"Wir vergessen es nicht und wir vergessen auch diese rassistischen Morde nicht und fordern weiter Aufklärung und wollen keinen Schlussstrich unter diesem NSU Komplex." Marek Berger, Sprecher der Initiative "Das Schweigen Durchbrechen"

Struktureller Rassismus in der Gesellschaft angeprangert

Zwischen 2000 und 2007 hatte der NSU in ganz Deutschland gemordet, allein fünf Menschen erschossen die Neonazis in Bayern. Die Initiative "Das Schweigen durchbrechen" möchte auch auf die aktuelle Situation im Freistaat und in der gesamten Bundesrepublik aufmerksam machen. Struktureller Rassismus in der Gesellschaft müsse bekämpft werden, das sei wichtiger denn je, so Berger. Es gehe weiter darum, rassistischen Tendenzen in der Politik aber auch im Alltag lautstark entgegenzutreten.

"Natürlich haben wir seit dem Auffliegen des NSU weitere rassistische Hetze erlebt. Wir haben erlebt wie Pegida aufgekommen ist. Wir haben jetzt die AfD in den Parlamenten und natürlich ist das rassistische Klima, das damals schon für den NSU der Wegbereiter war weiter vorhanden. Dieses Klima hat sich seitdem sogar noch verschärft." Marek Berger, Sprecher der Initiative "Das Schweigen Durchbrechen"

Oberflächliche Ermittlungen nach Mord an Ismail Yaşar

BR-Recherchen haben gezeigt, dass es auch im Mordfall Ismail Yaşar nur oberflächliche Ermittlungen gegen Rechtsextreme gab. Der BR konnte interne Unterlagen der Polizei durchsehen, die aufzeigten, wie die Polizei ermittelte. So wurden Spuren in die Nürnberger Neonazi-Szene nur flüchtig verfolgt. Das Versagen der Behörden vor der Selbst-Enttarnung des NSU waren später Thema in vielen Untersuchungsausschüssen.

Weitere Kundgebungen am Wochenende

Am kommenden Samstag finden zwei weitere Gedenkkundgebungen in Nürnberg statt. Dabei soll an Abdurrahim Özüdoğru gedacht werden, der am 13. Juni 2001 in Nürnberg vom NSU ermordet wurde. Geplant sind Demonstrationen in der Gyulaer Straße und am Aufseßplatz. Die Kundgebungen finden in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr statt.