NSU-Recherchen: Neue Untersuchung?

Ein zweiter Untersuchungsausschuss in Bayern zum NSU-Komplex rückt näher. Grüne und SPD, die im Landtag die erforderliche Quote von einem Fünftel aller Abgeordneten stellen, um so ein Gremium zu installieren, wollen bis Jahresende einen Katalog an Fragen vorlegen. Ab 2022 könne der Ausschuss dann an den Start gehen, sagte Cemal Bozoğlu, Grünen-Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus, dem Rechercheteam von Bayerischem Rundfunk und Nürnberger Nachrichten.

BR/NN-Recherche zeige "großes NSU-Netzwerk"

Die jüngsten Veröffentlichungen über die vom Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) ausgespähten Objekte in Nürnberg und der Region würden belegen, dass die rechte Terrorzelle über ein großes Netzwerk verfügt habe, sagte Bozoğlu. Alleine um zu vermeiden, dass von unentdeckten Helfern und Unterstützern in der Zukunft Gefahr ausgehe, müsse ein neuer Ausschuss die Strukturen beleuchten.

Grüne gehen auf andere Parteien zu

Die Grünen wollen auch CSU, FDP und Freien Wählern, nicht jedoch der AfD die Möglichkeit einräumen, ihre Positionen zum Thema zu erörtern. Erste Hinweise darauf, wie die anderen Parteien dazu stehen, will die Ökopartei am morgigen Donnerstag erhalten: Der Verfassungsausschuss des Landtags debattiert dann über die Petition des Bündnisses "Kein Schlussstrich".

"Kein Schlussstrich" fordert weitere Untersuchungen

Hinterbliebene wie die Kinder des getöteten Nürnberger Blumenhändlers Enver Şimşek, viele Anwälte im NSU-Prozess, Akteurinnen und Akteure aus der Zivilgesellschaft und Bürger aus Nürnberg, Erlangen und München fordern ebenfalls einen zweiten Untersuchungsausschuss und beziehen sich dabei unter anderem auf Berichte des BR/NN-Rechercheteams. Im Mai dieses Jahres hat sich auch der Nürnberger Stadtrat mit einer Resolution dieser Forderung angeschlossen.

Erster NSU-Bombenanschlag nach wie vor ungeklärt

Offene Fragen gibt es genug. So war der erste Bombenanschlag des NSU von 1999 auf die Kneipe des damals 18-jährigen Mehmet O. in Nürnberg bislang weder Thema im NSU-Prozess noch im ersten Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags. Wie das BR/NN-Rechercheteam aufdeckte, erkannte Mehmet O. eine Neonazi-Aktivistin aus dem engsten NSU-Umfeld auf Lichtbildern wieder, die ihm BKA-Beamte 2013 zeigten.

Nürnberger Hooligans im NSU-Umfeld?

Auch die Verstrickungen von Nürnberger Hooligans ins NSU-Netzwerk geben bislang weiterhin Rätsel auf. Ehemalige Nürnberger Neonazis, die gleichzeitig auch in der Hooligan- und Rockerszene aktiv waren und teils immer noch sind, pflegten nach BR/NN-Recherchen enge Kontakte zur NSU-Unterstützerszene. Darunter offenbar zu einem wichtigen V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der Uwe Mundlos während der Mordserie unter einem Alias-Namen beschäftigt haben soll. Diesen Zusammenhang deckten Journalisten der Welt auf.