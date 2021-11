NSU-Morde in Nürnberg: Gedenken fördert Vielfalt und Toleranz

NSU-Gedenken im Unterricht

Ein Beispiel dafür ist ein Seminar, das das Büro für Studierende anbietet. Sie beschäftigen sich damit, wie die insgesamt zehn Morde in der Bildungsarbeit und im Unterricht thematisiert werden können. Beginn ist am zentralen NSU-Mahnmal der Stadt an der Straße der Menschenrechte. Dort heißt es: "Wir sind bestürzt und beschämt, dass diese terroristischen Gewalttaten über Jahre nicht als das erkannt wurden, was sie waren: Morde aus Menschenverachtung. Wir sagen: Nie wieder!"

Junge Türkin: Auch ich hätte Opfer sein können

Bei der anschließenden Diskussion wird es emotional. Die angehenden Sozialarbeiterinnen haben sich einen ganzen Nachmittag mit dem NSU-Komplex beschäftigt. Der Aspekt, dass die Polizei bei ihren Ermittlungen lange im Umfeld der Familien ermittelte, macht eine der Teilnehmerinnen "verdammt wütend". Im Seminar kochen die Emotionen hoch.

Eine Türkin erzählt, dass es auch sie hätte treffen können. Ihr Vater hat eine Änderungsschneiderei, so wie das Nürnberg Opfer Abdurrahim Özüdoğru. Der Mann wurde 2001 in seiner Schneiderei in der Südstadt erschossen. "Ich bin praktisch in der Schneiderei meines Vaters aufgewachsen", erzählt die junge Frau. "Wenn ich jetzt an den Fall denke mit der Geschenkbox als Bombe, die die Tochter geöffnet hat. Das hätte auch ich sein können."

Angehörige der Opfer werden integriert

Eine weitere Initiative ist der Mosaik-Jugendpreis, den die Städte Nürnberg und München seit 2015 gemeinsam an Jugendprojekte vergeben, die gegen Alltagsrassismus kämpfen. Ein Projekt, das den Angehörigen der Opfer wichtig ist, sagt Wiebke Winter vom Menschrechtsbüro. In der Jury arbeitet zum Beispiel Abdulkerim Simsek mit. Er ist der Sohn von Enver Simsek, den die NSU-Mörder im September 2009 an seinem Blumenstand in Langwasser erschossen. Die Angehörigen sind direkt beteiligt. "Der Preis ist eben auch eine Form des lebendigen Gedenkens an die Opfer des NSU hier in Nürnberg", sagt Winter.

Engagement aus der Zivilgesellschaft

Insgesamt 9.000 Euro Preisgeld gibt es für die Gewinner. Mit dem Geld können sie ihre Arbeit fortsetzen. Ohne solche zivilgesellschaftlichen Gruppen würde die NSU-Erinnerungsarbeit in Nürnberg nicht funktionieren, sagt Marek Berger von der Initiative "Schweigen durchbrechen". Seine Initiative hat sich dafür eingesetzt, dass an den drei Tatorten in Nürnberg Gedenktafeln aufgestellt wurden. Doch das Engagement muss nach Bergers Worten weitergehen: "Wir werden nicht aufhören, den NSU-Komplex weiter zu thematisieren. Wir beschäftigen uns inzwischen nicht mehr nur mit dem NSU-Komplex, sondern eben auch mit anderen Formen von Rechtsterrorismus."