NSU-Mord vor 20 Jahren: Gedenken an Ismail Yaşar

"Frieden sei mit Dir", singt der Chor der Scharrerschule zu Beginn der Gedenkveranstaltung für İsmail Yaşar. Die Grund- und Mittelschule liegt gegenüber dem Platz, wo Yaşar vor zwanzig Jahren ermordet wurde. Am Tatort steht eine kleine Bühne mit einem Rednerpult. Die Rechtsterroristen des "Nationalsozialistischen Untergrunds – NSU“ erschossen den 50-Jährigen Familienvater am 9. Juni 2005 in seinem Döner-Imbiss am helllichten Tag und aus nächster Nähe. Es ist vor allem die Schule, die das Gedenken an Yaşar am Leben erhält. Viele Lehrerinnen und Lehrer können sich sowohl an den Menschen als auch an den Tag des Mordes erinnern.

Lehrerin erinnert sich: "Er war für die Kinder wie ein Papa"

Lehrerin Sylvia Tatár ist seit 2003 an der Scharrerschule. Sie hatte ihr Auto oft neben dem Döner-Imbiss von Ismail Yaşar geparkt. Sie hätten sich freundlich gegrüßt und manchmal miteinander geplaudert, erzählt sie in ihrer Rede. Zwischendurch hält sie inne und seufzt. Der Mord an dem 50-jährigen Familienvater habe sie sehr schockiert, sagt die Lehrerin, die die Gedenkveranstaltung mitorganisiert hat. Er habe den Schülerinnen und Schülern oft Wassereis geschenkt. "Alle Kinder waren begeistert von ihm. Er war wie ein Papa für sie. Er war einfach ein besonderer Mensch."

Ermittlungen gingen in die falsche Richtung

Wie auch bei den anderen Mordfällen im NSU-Komplex gab es im Fall von İsmail Yaşar nur oberflächliche Ermittlungen gegen Rechtsextreme. So wurden Spuren in die Nürnberger Neonazi-Szene nur flüchtig verfolgt. Stattdessen verdächtigten die Ermittler über Jahre hinweg Familienangehörige und suchten Verbindungen in die Organisierte Kriminalität.

Erst mit der Selbstenttarnung des NSU im Jahr 2011 wurde klar, dass İsmail Yaşar das sechste Opfer der bundesweiten Mordserie war. Auch Lehrerin Sylvia Tatár wurde vor zwanzig Jahren von der Polizei befragt, ob der Imbissbetreiber etwas mit dem Drogenmilieu zu tun gehabt haben könnte: "Das wäre mir bei ihm überhaupt nicht in den Sinn gekommen", sagt sie.