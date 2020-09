NSU-Mord an Enver Şimşek: Familie lange zu Unrecht verdächtigt

Mitte September 2000 wird Enver Şimşek in Nürnberg von den Rechtsterroristen des NSU ermordet, er ist das erste Opfer der Neonazi-Terrorzelle.

Şimşek wird 1961 nahe der türkischen Großstadt Antalya geboren. Als 23-Jähriger kam er nach Deutschland und lebte fortan in Hessen. Dort begann er einen Blumenhandel aufzubauen und verkaufte Blumen an verschiedenen mobilen Ständen in ganz Deutschland. Am 9. September 2000 verkauft Şimşek seine Blumen am mobilen Verkaufsstand in Nürnberg-Langwasser. Er vertritt einen Mitarbeiter, der im Urlaub ist. An einem Parkplatz in Nürnberg-Langwasser wird Şimşek mit mehreren Kugeln in Kopf und Oberkörper niedergestreckt und stirbt zwei Tage nach dem Attentat im Klinikum Nürnberg. Der 38-Jährige hinterlässt zwei 13 und 14 Jahre alte Kinder und seine Ehefrau.

Ermittlungen gegen das Opfer

Die Kriminalpolizisten in Nürnberg, die den Mord aufklären sollen, ermitteln von vornherein gegen Enver Şimşek und seine Familie. Die Opfer wurden so zu Opfern in zweifacher Hinsicht. In den Ermittlungsakten zum Mordfall, die dem BR vorliegen, wird ersichtlich, wie die Kripo-Beamten arbeiteten.

Sie versteiften sich auf ihre These, dass Şimşek mit Drogen gedealt haben könnte. "Die wöchentlichen Fahrten in die Niederlande und das Betreiben von Verkaufsständen" in größerer Entfernung führten die Ermittler zur "Vermutung, dass durch die Stände neben Blumensträußen auch Betäubungsmittel vertrieben werden könnten", heißt es in der Ermittlungsakte der Kriminalpolizei.

Trotz aufwendiger Verfahren wurde nichts gefunden

Aufgrund dieser Vermutung wurden die Fahrzeuge von Şimşek mit Polizeihunden auf mögliche Rauschgift-Spuren untersucht. Eine Ermittlungsgruppe des Zolls wurde ebenfalls angefordert, um die Transporter auf Spuren von Betäubungsmitteln zu prüfen. Dazu wurden auch aufwendige Stabkameras eingesetzt, um die schwer zugänglichen Hohlräume zu durchleuchten, Gegenstände im Auto mit chemischen Nachweisverfahren auf Rauschgiftspuren untersucht. Gefunden wurde nichts. Enver Şimşek war auch zuvor nicht durch den Kontakt mit Rauschgift auffällig geworden. Dennoch verfolgten die Ermittler diese Spur vehement weiter.