NSU-Betroffene fordern Untersuchungsausschuss

Es gibt noch viele offene Fragen nach der rechtsextremen Terrorserie, die von 1999 bis 2007 Deutschland erschütterte. Jetzt fordern mehrere Betroffene des NSU-Terrors in Bayern einen zweiten Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags, der sich dem Thema widmen soll.

Unterschriftensammlung für Petition im Netz

Dafür haben sie eine entsprechende Petition gestartet, für die ab sofort im Internet Unterschriften gesammelt werden. Initiiert wurde die Petition von der Tochter und dem Sohn des Nürnberger NSU-Mordopfers Enver Şimşek, der Tochter des Münchner Opfers Theodorus Boulgarides, sowie von Mehmet O. Er wurde 1999 beim ersten Sprengstoffanschlag des NSU auf eine Nürnberger Gaststätte verletzt. Erstunterzeichner der Petition sind zudem mehrere NSU-Opferanwälte, Initiativen und Einzelpersonen, darunter Politiker, Gewerkschafter, Aktivisten und Künstler wie der Kabarettist Frank-Markus Barwasser.

Neue Details nach erstem Untersuchungsausschuss

Der bayerische Landtag hatte sich schon 2012 bis 2013 in einem Untersuchungsausschuss mit dem staatlichen Versagen in der NSU-Affäre befasst. Inzwischen sind aber nach Ansicht der Initiatoren der Petition zahlreiche neue Erkenntnisse zum NSU dazu gekommen – etwa durch den fünf Jahre dauernden Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht gegen die Terroristin Beate Zschäpe und vier NSU-Unterstützer. So wurde erst in dem Verfahren bekannt, dass der NSU in Bayern nicht nur fünf Menschen ermordet, sondern in Nürnberg auch seinen ersten Sprengstoffanschlag verübt hat.

V-Mann des Verfassungsschutzes im NSU-Umfeld

Recherchen von Journalisten haben außerdem zutage gefördert, dass ein V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der sich im direkten NSU-Umfeld bewegte, enge Beziehungen zur Neonaziszene in Nürnberg hatte. In Nürnberg ermordete der NSU allein drei Menschen. Zudem sei inzwischen klar, dass das NSU-Kerntrio, bestehend aus Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, in den 1990er-Jahren viel öfter in Bayern zu Gast war als bisher bekannt.

Hoffnung auf Klärung offener Fragen

Ein neuerlicher Landtags-Untersuchungsausschuss könnte nach Ansicht der Initiatoren dabei helfen, die zahlreichen, noch immer offenen Fragen zu den Morden an den bayerischen NSU-Opfern Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Habil Kılıç, İsmail Yaşar und Theodoros Boulgarides zu klären.

