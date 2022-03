NSU-Ausschuss: Viele offene Fragen in Franken

Nürnberger Hooligans im NSU-Umfeld?

Auch die Verstrickungen von Nürnberger Hooligans ins NSU-Netzwerk geben bislang weiterhin Rätsel auf. Dabei geht es um drei Männer, die laut Informationen aus Sicherheitsbehörden in den 1990er Jahren eng in der neonazistische Szene Nürnbergs verbandelt waren und demnach teils gute Kontakte zur verbotenen Vereinigung "Blood and Honour" pflegten. Alle drei hatten wohl enge Kontakte zur NSU-Unterstützerszene. Darunter offenbar zu einem wichtigen V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der Uwe Mundlos während der Mordserie unter einem Alias-Namen beschäftigt haben soll. Diesen Zusammenhang deckten Journalisten der Welt auf.

2006 zogen Fallanalytiker des bayerischen Landeskriminalamts auch rassistische Motive der Mordserie in Betracht. Aufgrund dieser These führte die Nürnberger Kriminalpolizei sogenannte Gefährderansprachen bei Rechtsextremen im Großraum durch. Auch die drei Hooligans waren schon damals im Fokus der Ermittler. Einer wollte auf Nachfrage der Kripo nichts mit der Mordserie zu tun haben und zeigte sich "ungehalten über die Ansprache", wie es ein Beamter in einem internen Vermerk beschrieb. Nach den Gefährderansprachen in Nürnberg riss die NSU-Mordserie an Migranten ab. Ein mögliches Indiz dafür, dass die Ansprachen bei den neun Nürnberger Neonazis Wirkung zeigten: Die rechte Szene war gewarnt.

NSU in Franken: Ausspähnotizen und Todeslisten

Nach dem Auffliegen der Terrorzelle 2011 fanden Ermittler in der konspirativen Wohnung des NSU-Kerntrios in Zwickau eine gewaltige Datensammlung zu rund 10.000 Anschriften in ganz Deutschland. Darunter auch viele Adressen in Franken. Ermittler sehen diese teils als "Todeslisten". In Nürnberg etwa steht eine Asylunterkunft auf der Liste, versehen mit dem Zusatz: "Viele Häuser, sehr weit draußen, großes Gelände".

Auch die Bemerkung über einen Imbiss-Stand im Nürnberger Stadtteil Schafhof hatte Aufsehen erregt: "Problem: Tankstelle nebenan, Türke aus Tankstelle geht in jeder freien Minute zum Reden rüber. Imbiß mit Vorraum". Der Verdacht liegt nahe: Womöglich hatten die Neonazi-Terroristen zuerst einen anderen Imbiss im Visier, ehe sie İsmail Yaşar am 9. Juni 2005 in seinem Verkaufsstand in der Scharrerstraße töteten. Da die Datensammlung so umfangreich ist, wird vermutet, dass es vor Ort Unterstützerinnen und Unterstützer gegeben haben muss, die Objekte und Personen recherchierten und observierten.

Bislang unbekanntes NSU-Mitglied in Nürnberg?

Das NSU-Kerntrio konnte sich bei der Mordserie auf etliche Unterstützer aus der Neonazi-Szene stützen. Das Umfeld des NSU wird auf bis zu 200 Personen geschätzt, unter ihnen V-Leute des Verfassungsschutzes und Funktionäre rechtsextremer Parteien. Auch fränkische Rechtsextreme hatten engen Kontakt zum NSU-Kerntrio. Beispielsweise stehen zwei Neonazis und ein ehemaliger V-Mann des Verfassungsschutzes auf einer überschaubaren Kontaktliste des NSU aus dem Jahr 1998. Die lange in Franken aktiven Rechtsextremen sind mittlerweile nach BR/NN-Recherchen in eine Kleinstadt im Landkreis Uckermark nach Brandenburg verzogen.

Mindestens eine Person aus dem direkten Umfeld des Kerntrios wurde jedoch bis heute nicht ausfindig gemacht. Nach der Selbstenttarnung der rechtsextremen Terrorzelle warf eine bislang unbekannte Person das Bekennervideo unfrankiert in den Briefkasten der "Nürnberger Nachrichten". Beate Zschäpe kann es nicht gewesen sein, und Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren zu diesem Zeitpunkt bereits tot.