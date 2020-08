NSU 2.0 - Verdächtiger schrieb einschlägige Beiträge im Netz

Vor zehn Tagen waren der pensionierte Polizist Hermann S. und seine Ehefrau in Landshut kurzzeitig festgenommen worden. Der Verdacht: Er soll hinter anonymen Mails stecken, mit denen seit Monaten Politikerinnen, Journalistinnen und Rechtsanwältinnen beleidigt und bedroht werden und die mit dem Kürzel NSU 2.0 unterzeichnet sind.

Ex-Polizist verstößt gegen Waffengesetz

Ob S. tatsächlich einer der Urheber der Hassmails ist, wird noch ermittelt. Er bestreitet das. Sicher aber ist: Bereits seit Jahren verbreitet er seine extremen Ansichten unter Pseudonym auf einschlägigen Blogs. Bei der Durchsuchung der Wohnung von Hermann S. fand ein Sondereinsatzkommando der Polizei zwei Pistolen und eine Pumpgun sowie Schlagstöcke und Pfeffersprays – gut versteckt hinter Schränken. Als pensionierter Polizist dürfte er gewusst haben, dass er diese Waffen nicht besitzen darf. Er selbst behauptet, es handle sich dabei um Erbstücke, er habe nur versäumt, sie bei den Behörden anzuzeigen.

Dass er überhaupt ins Visier seines Dienstherrn gekommen ist, verdankt Hermann S. offenbar dem Pseudonym "Eugen Prinz", unter dem er seit Jahren hunderte von Artikeln im Netz veröffentlicht, sowohl auf seinem eigenen Blog als auch auf PI-News, einem der größten deutschsprachigen Blogs der radikal rechten Szene. PI-News hat in einem aktuellen Beitrag ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei "Eugen Prinz" um Hermann S. aus Landshut handelt.

NSU 2.0 und Eugen Prinz

Mindestens zwei der Drohmails, mit denen seit Monaten vor allem engagierte Frauen terrorisiert werden, waren nicht nur mit "NSU 2.0" unterzeichnet, sondern auch mit "Eugen Prinz". Allerdings ist dieses Pseudonym weit verbreitet in der extremen Rechten und insbesondere in der islamfeindlichen Szene, denn es spielt auf einen ihrer Helden an: Den Feldherrn Prinz Eugen, einen der militärischen Führer im sogenannten Großen Türkenkrieg, den Österreich Ende des 17. Jahrhunderts gegen die osmanischen Truppen führte. Unter dem Namen "Prinz Eugen" firmierte außerdem eine SS-Gebirgsdivision.

Anknüpfend an das historische Vorbild des k.u.k-Feldherrn widmet sich Hermann S. in seinen Blogeinträgen vornehmlich einer angeblichen Bedrohung der deutschen Bevölkerung insbesondere durch Einwanderer und Flüchtlinge aus muslimischen Ländern. In Beiträgen aus jüngster Zeit prophezeite der vielschreibende Ex-Polizist, der vor Jahren aus gesundheitlichen Gründen in Pension ging, unter anderem Rassenunruhen in Deutschland und berichtete über einen angeblichen "Genozid an der weißen Bevölkerung" in Südafrika. Auch dem Thema Covid-19 widmete er sich mehrfach und bediente dabei auch einschlägige Verschwörungstheorien der Corona-Leugner unter Überschriften wie "Virusdiktatur", "Merkels neuester Anti-Deutschland Plan" oder "Nach Corona muss gelten: Deutschland zuerst!"

Engagierte Menschen an den Pranger gestellt

Sein bevorzugtes Medium, PI-News, fällt regelmäßig damit auf, dass dort gesellschaftlich aktive Menschen gezielt aufs Korn genommen werden, wenn sie sich etwa für Flüchtlinge engagieren. Immer wieder werden in PI-Artikeln und den Kommentaren darunter persönliche Daten und Adressen veröffentlicht. So traf es etwa eine Gymnasiallehrerin aus Deggendorf, die in der Vorweihnachtszeit 2015 mit ihren Schülern eine Geschenkaktion für Geflüchtete startete. In einem anonymen PI-Artikel wurde die Lehrerin daraufhin beschuldigt, sie wolle Kinder "umerziehen". Es folgte ein Shitstorm gegen die Pädagogin. Ob Hermann S. hinter dem PI-Artikel steckte, ist unklar. Laut Lehrergewerkschaft GEW erstattete er damals allerdings Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Lehrerin.

Gute Kontakte zur Landshuter CSU

Bevor Hermann S. seinen eigenen Blog eröffnete und bei PI-News als Autor einstieg, schrieb er unter Klarnamen für eine Internet-Plattform des Landshuter Lokal-Politikers und Vorsitzenden der CSU-Stadtratsfraktion Rudolph Schnur. Schon damals widmete sich S. vor allem dem Thema Flüchtlinge. So behauptete er 2015, auf Deutschland rolle angesichts der großen Zahl an Flüchtlingen eine "Vergewaltigungswelle" zu.

Kurz nachdem die "Landshuter Zeitung" darüber berichtete hatte, verkündete der Blog-Verantwortliche Schnur, man habe die Rubrik "Zuwanderung" nun "ausgelagert". Hermann S. veröffentlicht bis heute seine Artikel unter der Internet-Adresse zuwanderung.net und unter dem Pseudonym "Eugen Prinz". Angemeldet ist die Domain laut Impressum übrigens in Uruguay. Am meisten geklickt ist dort derzeit ein Beitrag mit der Überschrift: "Kommen mit den Flüchtlingen auch die Seuchen?"

Laut dem Landshuter "Runden Tisch gegen Rechts" hatte Hermann S. noch mindestens bis ins Jahr 2017 hinein gute Kontakte zur örtlichen CSU. So hielt er etwa im November 2017 bei einer CSU-Regionalkonferenz einen Vortrag, in dem er über einen angeblich erheblichen Anstieg der Kriminalität infolge der Zuwanderung referierte.

Aktuell erhält Hermann S. Unterstützung vor allem aus dem extrem rechten Spektrum. Der bayerische AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron, der unter anderem für Schlagzeilen sorgte, weil er mit südafrikanischen Rassisten an Schusswaffen trainierte, stellt sich in einem aktuellen Beitrag auf PI-News ausdrücklich hinter S. und beklagt "Methoden wie im Stalinismus". PI-News selbst hat inzwischen eine Spendenkampagne gestartet für Hermann S. alias "Eugen Prinz".