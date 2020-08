NSU 2.0: Ehepaar aus Landshut laut Ermittlern "Trittbrettfahrer"

Das in der Affäre um die rechtsextreme Drohschreiben-Serie "NSU 2.0" unter Verdacht geratene Ehepaar aus Landshut spielt einem Ermittler zufolge tatsächlich nur eine Nebenrolle. Man könne davon ausgehen, dass es sich um "Trittbrettfahrer" handele, sagte der Frankfurter Oberstaatsanwalt Michael Loer in einer Sitzung des Rechtsausschusses des hessischen Landtages. Er berief sich dabei auch auf Erkenntnisse des Landeskriminalamtes.

Immer mehr Drohschreiben - vier aus Landshut

Allein seit einer Sitzung des hessischen Landtagsinnenausschusses am 21. Juli, bei dem die Abgeordneten über die Ermittlungen informiert wurden, habe es 14 weitere mit "NSU 2.0" gezeichnete Drohschreiben gegeben. Vier Drohungen würden den Verdächtigen aus Bayern zugeschrieben.

Ex-Polizist weist Vorwürfe zurück

In Landshut waren Ende Juli ein ehemaliger Polizeibeamter und seine 55 Jahre alte Ehefrau kurzzeitig festgenommen worden. Das Paar wird verdächtigt, mehrere Schreiben mit beleidigenden, volksverhetzenden und drohenden Inhalten an Bundestagsabgeordnete und verschiedene andere Adressaten verschickt zu haben. Die Staatsanwaltschaft sprach damals von sechs Mails mit Datum Juli.

Der Ex-Polizist hatte die Vorwürfe im BR-Interview zurückgewiesen. Er soll aber bereits seit Jahren extreme extremen Ansichten unter Pseudonym auf einschlägigen Blogs veröffentlicht haben.

Die "NSU 2.0"-Affäre

In der sogenannten "NSU 2.0"-Affäre geht es um Drohschreiben an unterschiedliche Personen des öffentlichen Lebens, die meisten von ihnen Frauen. Daten der Opfer sollen von hessischen Polizeicomputern abgerufen worden sein. Die Drohungen sind mit Kürzel NSU 2.0 unterzeichnet, das an die Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) erinnert.