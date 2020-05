NS-Vergleiche auf Corona-Demos: München verbietet gelben Stern

Auf Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen wurden hin und wieder Teilnehmer mit einem gelben Stern gesehen. Dieser erinnert an den "Judenstern" aus der NS-Zeit. In der Mitte steht die Inschrift "Ungeimpft" - die Träger wollen damit gegen eine angeblich drohende Impfpflicht gegen das Coronavirus protestieren. Dabei hatte das Kanzleramt klargestellt, dass eine solche Pflicht nicht geplant ist.

Stadt München verbietet den gelben Stern

Nun ist das Tragen der gelben Sterne auf Münchner Demos offiziell verboten. Laut einem Sprecher der Münchner Polizei steht dies im Auflagenbescheid der Stadt. Dort sind etwa auch die Begrenzung der Teilnehmerzahl und Abstandsregeln für die Demos festgelegt.

Wer dennoch einen gelben Stern tragen sollte, muss mit einem Bußgeld rechnen. Auf der Demo an diesem Samstag auf der Theresienwiese habe man aber keine entsprechenden Beobachtungen gemacht, so der Polizeisprecher.

Abgewandelte "Judensterne" sorgen für Kritik

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht im Tragen eines abgewandelten Judensterns einen "kalkulierten Tabubruch", der in der Vergangenheit mehrfach vorkam. So trugen im vergangenen Jahr Teilnehmer auf Demonstrationen gegen mögliche Dieselfahrverbote in Stuttgart abgewandelte "Judensterne" mit der Aufschrift "Dieselfahrer". Diese Provokationen verleugneten die Opfer und deren Leiden, so Klein.

Reaktionen aus der Landespolitik

Laut der bayerischen Recherche- und Informationsstelle (RIAS) wurde kürzlich auf der Hygiene-Kundgebung in Passau eine Demonstrantin gesehen, die einen gelben Stern mit der Aufschrift "Ungeimpft" trug.

Ludwig Spaenle, der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, spricht von einem "Missbrauch", der die Bedeutung des "Judensterns" komplett umdrehe. Als "widerwärtig" verurteilte Spaenle auch einen unter anderem in München gesichteten Aufkleber, der die Gesichter des Virologen Christian Drosten und NS-Arzt Josef Mengele nebeneinander zeigt. Darunter steht: "Trust me, I'm a doctor".

Der SPD-Landtagsabgeordnete Florian Ritter äußerte sich auf Twitter zum Verbot des gelben Sterns in München. Ritter schrieb, er "begrüße die Maßnahme ausdrücklich, um dem widerlichen Antisemitismus einen Riegel vorzuschieben".