NS-Vergangenheit: Diskussionen um Nikolaus-Fey-Straßen dauern an

Umbenennen, Hinweistafeln – oder alles lassen, wie es ist? Seit mehr als einem Jahr diskutieren mehrere Gemeinden in Unterfranken, wie sie mit Straßen verfahren wollen, die nach dem Mundart-Dichter Nikolaus Fey benannt sind. Margetshöchheim und Estenfeld im Landkreis Würzburg etwa haben im letzten Jahr eine Umbenennung beschlossen, genauso Alzenau im Landkreis Aschaffenburg und Haßfurt. Weitere Gemeinden könnten folgen. Doch oft wird heftig diskutiert.

Würzburger Gutachten fordert Umbenennung

Die Diskussionen um den Namensgeber kamen durch ein Gutachten der Stadt Würzburg auf. Die Stadt ließ von einer Kommission prüfen, welche Namenspaten in das NS-Regime verstrickt waren. Ende 2020 wurde das Gutachten veröffentlicht. Dort heißt es: "Fey ist als überzeugter Nationalsozialist anzusehen. Fey hat aktiv an der Ausgestaltung nationalsozialistischer Propagandainszenierungen mitgewirkt und hat von der NS-Herrschaft persönlich profitiert."

Demnach trat der Dichter 1933 in die NSDAP ein, 53 Jahre war er da alt. Als Beauftragter für die Reichsschrifttumskammer überwachte er Texte anderer fränkischer Autoren auf ihre Vereinbarkeit mit der Parteilinie. Weiter heißt es in dem Gutachten: Fey wirkte von 1942 bis 1944 in der Regierung des "Generalgouvernements" in Krakau mit. Laut Bericht hat sich Fey dort an Zensur beteiligt und versucht, Bewohner propagandistisch zu beeinflussen.

Mehrere Stadt- und Gemeinderäte wollen neuen Namen

Die Kommission empfahl für Würzburg eine Umbenennung der Nikolaus-Fey-Straße. Doch während dort eine Entscheidung noch aussteht, haben andere Gemeinden bereits Beschlüsse gefasst. In Margetshöchheim etwa hat der Gemeinderat im April 2021 die Umbenennung der Straße beschlossen. Der Weg ist nun nach der Bildhauerin und Zeichnerin Emy Roeder benannt. Auch Alzenau hat sich im Herbst für eine Umbenennung entschieden. Einen Beschluss gibt es auch in Haßfurt. Aus der Nikolaus-Fey-Straße wird nun die Nikolausstraße, heißt es aus dem Rathaus.

Umbenennung führt zu Diskussionen in Estenfeld

In Estenfeld bei Würzburg wiederum gab es erhöhten Diskussionsbedarf. Auch dort sprach sich der Gemeinderat im November 2021 mit zwölf zu acht Stimmen für eine Umbenennung aus. Anwohner fühlten sich jedoch übergangen. Sie sammelten 70 Unterschriften gegen die Umbenennung, berichtet Bürgermeisterin Rosalinde Schraud (CSU). Noch einmal diskutierte der Gemeinderat kürzlich über die Straße. Das Gremium blieb jedoch bei seinem Beschluss.

"Sehr enttäuscht" seien viele Anwohner daraufhin gewesen, sagt Rosalinde Schraud. Sie selbst hatte gegen eine Umbenennung gestimmt. Sie würde eine Kontextualisierung befürworten, sagt sie, beispielsweise in Form einer Hinweistafel: "Weil man Geschichte nicht ungeschehen machen kann."

Kritik an möglichen Umbenennungen

Ähnliches berichten mehrere Bürgermeister und Ortsansässige über die Diskussionen zum Thema Nikolaus Fey. Ein emotionales Thema sei es. Anwohner würden etwa den Aufwand scheuen, der mit einer neuen Adresse verbunden ist. Wieder andere stellen die Frage, ob eine Streichung des Namens ein angemessener Umgang mit der eigenen NS-Geschichte ist. Und sie fragen: Lässt sich aus den historischen Fakten tatsächlich ableiten, wie überzeugt Nikolaus Fey von der NS-Ideologie war?

Dem gegenüber stehen die Befürworter der Umbenennungen. Für sie steht fest: Für einen Nazi darf es kein Straßenschild geben. Es gehe nicht darum, Geschichte aus dem kollektiven Gedächtnis zu streichen. Eine umstrittene Person wie Fey allerdings dürfe nicht öffentlich sichtbar mit einem Straßennamen geehrt werden.

Schule in Wiesentheid könnte neuen Namen bekommen

Auch Carsten Busch hat sich in den letzten drei Jahren umfangreich mit Nikolaus Fey beschäftigt – unabhängig von der Würzburger Kommission. Carsten Busch leitet die Grundschule in Wiesentheid. Dort wurde Nikolaus Fey geboren, weshalb Grund- und Mittelschule seinen Namen tragen. Busch wollte mehr über die Person wissen. Das Ergebnis hat er nun auf 160 Seiten als Buch veröffentlicht.

Carsten Busch kommt aufgrund seiner Recherchen zu dem Ergebnis: "Für eine Schule kann Nikolaus Fey nicht als Vorbild dienen." Der Schulleiter verweist auf nationalsozialistische und antisemitische Äußerungen. Zugleich hält er eine differenzierte Betrachtung für notwendig. Busch meint damit insbesondere Feys Wirken im Generalgouvernement Polen: "Ich glaube, dass hier ein spätes Umdenken eingesetzt hat." Dennoch könne Fey nicht als "Mitläufer" angesehen werden, sagt Carsten Busch. Laut Spruchkammerakte sei Fey nach dem Krieg als "Aktivist" angeklagt gewesen. "Ich denke, das ist gerechtfertigt“, so Busch.

Mit Blick auf die Grund- und Mittelschule geht Carsten Busch davon aus, dass der Name aberkannt wird. Neben Schulverbänden sollen zunächst aber auch Eltern und Lehrer nach ihrer Sicht gefragt werden. Eine Entscheidung steht noch aus. Auch hinsichtlich der Nikolaus-Fey-Straße gibt es noch keinen Beschluss, heißt es aus dem Wiesentheider Rathaus. Voraussichtlich im März soll es allerdings soweit sein.

Gerolzhofen zunächst gegen Umbenennung

Die Stadt Gerolzhofen wiederum möchte ihre Nikolaus-Fey-Straße kurzfristig nicht umbenennen. In Gerolzhofen ist Nikolaus Fey gestorben. Der dortige Stadtrat diskutierte jetzt, verzichtete dabei aber auf einen förmlichen Beschluss. Eigentlich – so der Tenor aller Redebeiträge – könne eine Straße nicht nach einem überzeugten Nationalsozialisten benannt bleiben, eigentlich müsste sie umbenannt werden. Doch anders als in vielen anderen fränkischen Orten führt die Straße in der Kleinstadt im Landkreis Schweinfurt mitten durch ein Gewerbegebiet. Mindestens 14 Unternehmen, mehrere Subunternehmen und 22 Haushalte wären von einer Umbenennung betroffen.

"Wir reden hier nicht von der Neugestaltung einiger Flyer oder Visitenkarten, sondern von Kosten, die durch den Online-Handel bei einigen Firmen bis zu fünfstellig werden können", sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende Arnulf Koch. Er plädierte für die Möglichkeit, als Zwischenlösung eine Tafel mit einem QR-Code am Straßenschild anzubringen. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Günther Iff, gab zu bedenken, dass Gerolzhofen im Falle einer Umbenennung auch die Namen aller anderen Straßen überprüfen müsse. Der Vorsitzende der grünen Fraktion Geo-net, Thomas Vizl, sagte, für ihn gebe es keine andere Wahl als die Umbenennung. Gerolzhofen möchte jetzt zunächst das Gespräch mit den Anliegern suchen.

Entscheidung in Bergtheim steht an

Eine Entscheidung steht nun auch in Bergtheim bei Würzburg bevor. Dort will der Gemeinderat am Dienstagabend über das Thema sprechen. Eine Beschlussvorlage gibt es allerdings nicht. Zunächst will Bürgermeister Konrad Schlier (CSU) offen diskutieren. Auch ein Mitglied der Würzburger Expertengruppe soll dann vor Ort sein. Vielleicht stimmen die Räte bereits am Dienstag ab – vielleicht auch nicht, sagt Konrad Schlier.

Auch in Würzburg, wo die Diskussion ihren Anfang nahm, steht ein Beschluss noch aus. Im Oktober 2021 konnten sich Anwohner der betroffenen Straßen öffentlich mit den Gutachtern aussprechen. Eine geplante Diskussionsrunde zum Kardinal-Faulhaber-Platz wiederum hat die Stadt im Dezember wegen der Corona-Situation abgesagt.