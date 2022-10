NS-Vergangenheit der Bayreuther Justiz soll aufgearbeitet werden

Die NS-Vergangenheit der Justiz in Bayreuth soll aufgearbeitet werden. Dazu hat das Landgericht Bayreuth das Forschungsprojekt "Sondergericht und Volksgerichtshof in Bayreuth" ins Leben gerufen. Gemeinsam mit der Universität Bayreuth und den Staatlichen Archiven Bayern sollen Akten und Biografien aus der Zeit zwischen 1942 und 1945 aufgearbeitet werden. Eine entsprechende Kooperation wurde am Dienstag unterschrieben – und das an historischer Stelle. Der heutige Sitzungssaal im 1. Obergeschoss des Bayreuther Landgerichts war früher als "Sitzungssaal 100" bekannt. Hier tagte das Sondergericht Bayreuth.

"Dieses Kapitel der Justizgeschichte nicht verheimlichen"

Wie wurde Recht gesprochen? Was ist aus den Verurteilten geworden? Wie konnten Juristen von einem menschenverachtenden System vereinnahmt werden – und welche Konsequenzen hatte es? Dies alles seien Fragen, denen man nachgehen wolle, so der Präsident des Landgerichts Bayreuth, Matthias Burghardt. Insgesamt wurden zwischen 1942 und 1945 Verfahren gegen 255 Angeklagte durchgeführt, die in 14 Fällen mit der Verhängung der Todesstrafe endeten. "Wir wollen den Beschuldigten und Verurteilten einen Namen und ein Gesicht geben und dieses Kapitel der Justizgeschichte nicht verheimlichen", so Burghardt. Zudem sollen in einem weiteren Schritt des Projektes die Biografien von Richtern und Staatsanwälten des Sondergerichts erforscht werden.

600 Akten werden durchforstet und erfasst

In den kommenden Monaten – und vermutlich Jahren – werden Juristen und Studentische Hilfskräfte über 600 Akten aus den Archiven durchforsten und erfassen. Die Ergebnisse und Zeitdokumente sollen im Anschluss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die gewonnenen Daten sollen zudem in eine Datenbank eingespeist werden, so Professor Bernd Kannowski von der Universität Bayreuth. Die beteiligten Juristen arbeiten in ihre Freizeit an dem Forschungsprojekt. Die Universität konnte bis Ende 2023 Fördermittel akquirieren.

NS-Zeit: Sondergericht zur raschen Erledigung politischer Straftaten

Zum Hintergrund: Im Juni 1942 wurde für die Landgerichtsbezirke Bayreuth und Hof am Landgericht Bayreuth ein Sondergericht gebildet. In der NS-Zeit dienet es der "raschen Erledigung" politischer Straftaten. Das Gericht hatte Sonderrechte, die Beschuldigten hingegen kaum welche, so Landgerichtspräsident Burghardt. Den Vorsitz hatten Johann Schmitt und bis Kriegsende Rudolf Brehm. Im Februar 1945 wurde das Gebäude des Volksgerichtshofs in Berlin zerstört. Es wurde nach Potsdam ausgelagert und die für Hoch- und Landesverrat zuständigen Senate nach Bayreuth verlegt. Dieser Teil der Geschichte des Volksgerichtshofs sei in Bayreuth bis heute weitgehend unbekannt, das soll sich nun ändern, so Burghardt weiter