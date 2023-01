> NS-Morde: Über 1000 Menschen in Erlanger "Hupfla" verhungert

NS-Morde: Über 1000 Menschen in Erlanger "Hupfla" verhungert

In der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen starben während der NS-Herrschaft Patienten qualvoll auf den sogenannten Hungerstationen. Neue Erkenntnisse zur genauen Lage rücken den geplanten Teilabriss des Gebäudes in ein anderes Licht.