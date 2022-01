NS-Kriegsverbrecher vor Gericht - Memorium kauft Zeichnungen

Das Memorium Nürnberger Prozesse hat zum Jahresende 2021 mehr als 60 originale Kohlezeichnungen und Skizzen von Beteiligten des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses erworben. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, handelt es sich um Werke des französischen Zeichners Henri Pelletier. 75 Jahre nach der Urteilsverkündung kehren diesen nun an den historischen Ort zurück.

Zeichner Pelletier war wohl als Zuschauer im Gerichtssaal

Wie die Zeichnungen genau entstanden sind, ist nicht hundertprozentig geklärt, denn Pelletiers Name ist nicht auf den offiziellen Akkreditierungslisten zu finden. Allgemein wird aber davon ausgegangen, dass er die Prozesse direkt vor Ort verfolgt hat. Belegt ist, dass die Zeichnungen bereits zur Zeit der Nürnberger Prozesse entstanden sind, denn sie wurden vom Künstler 1946 unter dem Titel „Le Procès de Nuremberg“ in Paris als Blattsammlung im Druck veröffentlicht.

Studien von Kriegsverbrechner und Verteidigern

Bezeichnend ist, dass Pelletier nicht nur allseits bekannte Prozessbeteiligte, wie etwa Hermann Göring, in den Blick nahm. Seine Aufmerksamkeit galt beispielsweise auch einer Gruppe, die in der historischen Aufarbeitung eher nachrangig behandelt wird: die deutschen Verteidiger, von denen er manche gleich mehrmals festhielt. Dem Künstler gelingt es in seinen Arbeiten, typische Körperhaltungen und Wesenszüge der Porträtierten einzufangen. Bisweilen, wie bei dem Angeklagten Hermann Göring, sind die Zeichnungen psychologisierend angelegt. Manchmal halten sie bestimmte Momente fest: Ein Blatt trägt zum Beispiel den Vermerk „Goering bei der Vorführung der Gräueltaten“.

Originale von hoher Qualität

Insgesamt zeigen die Werke ein hohes zeichnerisches Niveau. Thomas Eser, Direktor der Museen der Stadt Nürnberg, sieht den Ankauf der Zeichnungen als Teil einer Neujustierung im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände und im Memorium Nürnberger Prozesse: „Wir werden unsere beiden städtischen Häuser mehr zu Sammlungen dinglicher und bildlicher Quellen zu ihren Themenfeldern ausbauen. Denn für die Erneuerung der Dauerpräsentationen werden wir solche neuen Exponate benötigen“, sagte der Nürnberger Museums-Chef. Generell gehe die erinnerungskulturelle Vermittlungspraxis wieder hin zu ‚Originalen‘, seien sie künstlerischer oder sonstiger medialer Qualität, da Originale eine eigene Aussagekraft in der Vermittlung besäßen.