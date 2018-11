Nowitzki mit Schlüssel der Stadt Dallas geehrt

Scherzender Nowitzki: "Wurde auch Zeit!"

In der Halbzeitpause des Spiels seiner Dallas Mavericks gegen die Brooklyn Nets in der Nacht zum Donnerstag wurde Dirk Nowitzki geehrt. Bürgermeister Mike Rawlings überreichte dem 2,13 Meter großen Würzburger den Schlüssel der Stadt. Nowitzki habe der Stadt nicht nur eine Meisterschaft geschenkt, sondern Dallas auch großartig in der ganzen Welt repräsentiert. "Es wurde auch Zeit, dass ich den Schlüssel erhalte", scherzte der 40-Jährige. Es sei eine "absolute Ehre", diesen Club und die großartige Stadt mit ihren tollen Menschen auf der ganzen Welt zu repräsentieren."