Novemberhilfe: Brauereigaststätten trotz Nachbesserung in Gefahr

Der Landtagsabgeordnete Michael Hofmann (CSU) aus Forchheim und einige Brauer aus Oberfranken sind enttäuscht von den Corona-Hilfen für Brauereigaststätten. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte Hofmann, dass die nachgebesserten Regelungen für Gastronomen in Oberfranken kein Durchbruch seien. Der Verband der Privaten Brauereien Bayern teilt die Kritik. Auch mit den neu definierten Regelungen des Bundeswirtschaftsministeriums bleibe der Mehrzahl der kleinen Brauereigasthöfe der Zugang zu den sogenannten Novemberhilfe verwehrt.

Brauer dürfen nur 20 Prozent Umsatz mit Bierverkauf machen

Das Problem der Brauereigasthöfe: Laut Gesetz dürften sie nur einen kleinen Teil ihres Gewinnes, nämlich nicht mehr als 20 Prozent, mit dem Bierverkauf machen, um die Novemberhilfe und damit 75 Prozent des Vorjahresumsatzes zu erhalten. Weil der Anteil des Bierverkaufs am Gesamtumsatz bei vielen Brauereigasthöfen aber höher ist, gehen die Gasthöfe leer aus. Um die 300 Brauereigasthöfe in ganz Bayern sind betroffen.

Wirtschaftsministerium verspricht Hilfe für Brauer

Das Wirtschaftsministerium hatte Nachbesserung versprochen. Die sieht nun so aus, dass die Brauereigaststätten nicht mehr nachweisen müssen, wohin sie ihr Bier verkauft haben. Allerdings bezieht sich das nur auf Fass- und nicht auf Flaschenbier. Dieses Fassbier können sie nun der Gaststätte zurechnen, auch wenn sie es teilweise in den Einzel-oder Großhandel gegeben haben. Damit soll den Brauereigasthöfen geholfen werden einen größeren Anteil des Gesamtumsatzes in der Gaststätte zu erzielen und so antragsberechtigt zu werden.

Brauer sprechen von einem Placebo

Von einigen Brauern wird diese Änderung als Placebo bezeichnet, weil kleinere Brauereien ihr Bier sowieso kaum in den Einzel- oder Großhandel geben. Die Lage habe sich für die allermeisten Brauereigaststätten also nicht verändert, sagt auch der Landtagsabgeordnete Hofmann. Auch Matthias Trum von der Bamberger Traditionsgaststätte Schlenkerla glaubt nicht, dass sich durch die neuen Regelungen etwas für Kleinbrauereien ändere. Ähnlich sieht es Hildegard Kraus vom Brauereigasthof Hirschaid: "Wir sind in einem Dilemma, weil alle Brauereien regional sehr unterschiedlich sind".

Forderung: Brauerei und Gaststätte trennen

Der Landtagsabgeordnete Michael Hofmann fordert, dass bei Mischbetrieben die Brauerei und die Gaststätte als Betrieb separat behandelt werden.