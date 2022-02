Novavax-Lieferung: Impfaktionen in Oberfranken

Rund 16.000 Dosen des neuen Impfstoffs Novavax werden ab dem 2. März in Oberfranken erwartet. Am Tag der Auslieferung beginnen in Bamberg und Kulmbach bereits die ersten Impfungen, zum Teil auch ohne Voranmeldung. In Kronach geht es am 3. März los, in Hof und Bayreuth am Tag darauf.

Kulmbach hofft auf "neuen Schub für die Impfkampagne"

Im Bamberger Impfzentrum gibt es Novavax-Termine für Mitarbeitende aus Gesundheitsberufen. Dafür haben sich bereits einige hundert Menschen gemeldet, so Frank Förtsch, Pressesprecher des Landratsamts Bamberg. Es gebe noch ausreichend Termine, sodass Impfwilllige in Bamberg innerhalb von einer Woche Novavax erhalten könnten.

Dagegen hat das Kulmbacher Impfzentrum zum Auftakt am Mittwochabend eine Novavax-Impfaktion ohne Voranmeldung organisiert. Diese findet von 18.00 bis 22.00 Uhr in der Gaststätte "Kauernburger Schlössla" statt. Diese Sonderaktion richte sich in erster Linie an bislang ungeimpfte Personen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Aber es sei genügend Impfstoff auch für andere Impfwillige vorhanden, so der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner (Freie Wähler). Er hofft einen auf einen "neuen Schub für die Impfkampagne". Nach der Sonderimpfaktion am Mittwochabend wird Novavax im Kulmbacher Impfzentrum ab Donnerstag angeboten.

Novavax-Impfaktionen in Kronach, Hof und Bayreuth

Auch das Kronacher Impfzentrum bietet Novavax-Termine ab Donnerstag an. Für die Region Hof beginnen die Novavax-Impfungen nach Voranmeldung am Freitag. Dieser erste Termin richtet sich an ungeimpfte Mitarbeitende aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich. Ab dem 8. März gibt es freie Termine für alle im Impfzentrum Helmbrechts und der Hofer Freiheitshalle. In Bayreuth sind spezielle Novavax-Impftage am Freitag im BRK-Heim sowie am Sonntag in der Stadtbad-Turnhalle geplant.