Angst vor Blackout – Braucht es jetzt Notstromaggregate?

Die Stromversorgung ist in Bayern und Deutschland so sicher wie in kaum einem anderen Staat. Statistisch gesehen fällt bei uns 12,7 Minuten pro Jahr der Strom aus – hat die Bundesnetzagentur für 2021 errechnet.

In Österreich kommen Stromausfälle doppelt so häufig vor: 24 Minuten jährlich. In Frankreich fällt der Strom viermal so oft aus - 49 Minuten - und in Tschechien sechsmal so oft - 73 Minuten.

Zwar ist die statistische Dauer von Stromausfällen hierzulande für das Jahr 2021 zum ersten Mal seit Jahren wieder gestiegen. Vor allem in Bayern: von 8,6 auf 12,6 Minuten. Doch das bedeutet laut Detlef Fischer vom Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft nicht, dass unser Energiesystem jetzt unzuverlässiger ist: "Die Abweichung liegt im Rahmen der statistischen Unregelmäßigkeiten. Vorher war die Häufigkeit von Stromausfällen in Bayern sehr niedrig – jetzt liegt sie auf bundesweit normalem Niveau."

Blackout ist sehr unwahrscheinlich

Ein großflächiger Blackout von katastrophalen Ausmaßen bleibt auch in diesem Winter sehr unwahrscheinlich. Hier sind sich fast alle Expertinnen und Experten einig. Das sieht auch die Bundesnetzagentur so: "Auch stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem sind nach Einschätzung der Bundesnetzagentur im Winter 22/23 sehr unwahrscheinlich, diese können aber nie vollständig ausgeschlossen werden."

Eine Reihe von Maßnahmen sollen das deutsche Stromnetz auch in der Energiekrise stabil halten: Neben dem viel diskutierten Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke sollen vor allem mehr Kohlekraftwerke ans Netz, auch Biogasanlagen produzieren jetzt mehr Strom.

Manche Industriebetriebe lassen sich dafür bezahlen, dass im Notfall bei ihnen stundenweise der Strom abgestellt werden darf. Und Stromleitungen dürfen künftig bei kalter Witterung mehr Strom transportieren.

Notstromaggregate für kritische Infrastruktur

Eine großflächige Installation von Notstromaggregaten - auch in Privathaushalten - ist dagegen nicht Teil der Krisenstrategie. Eine Sprecherin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sieht hier wenig akuten Handlungsbedarf: "Bei Unternehmen und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, wie Krankenhäuser sowie Trinkwasserversorger und Abwasserentsorger, sind ohnehin Notstromaggregate vorhanden."

Auch das Bundeswirtschaftsministerium schreibt, es liege in der Verantwortung der Betreiber kritischer Infrastruktur, sich gegebenenfalls mit Notstromaggregaten auszustatten. In diesem Zusammenhang verweist das Bundeswirtschaftsministerium auf einen Leitfaden des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aus dem Jahr 2019. Bereits damals erging die Empfehlung an Behörden und Unternehmen, sich mit Notstromaggregaten auszustatten, die den Weiterbetrieb vitaler Infrastruktur für 72 Stunden erlaubt.

Auch Privatleute sollen sich wappnen

Auch für Privatleute empfehlen die amtlichen Katastrophenschützer bereits seit Jahren, sich auf einen möglichen Stromausfall vorzubereiten. Mit dem Ziel, dass der Haushalt im Ernstfall für einige Tage ohne Hilfe von außen auskommen könnte. Dabei geht es jedoch nicht in erster Linie um Notstromaggregate. Sondern um Vorräte an Lebensmitteln, batteriebetriebene Lichtquellen und Radios, Campingkocher. Eine eigene Notstromversorgung für zuhause ist nach dem Leitfaden der Katastrophenschützer zwar erwägenswert, wäre aber auch teuer – vor allem, wenn sie auch für größere Stromverbraucher im Haushalt ausreichen soll.

Stromerzeuger aus dem Baumarkt

Kleine Stromerzeuger auf Benzin- oder Dieselbasis dagegen sind im Baumarkt schon für wenige hundert Euro zu haben. Hier geben die Katastrophenschützer jedoch zu bedenken, dass diese Geräte nur im Freien zulässig sind. Und dass in Kanistern im Keller nicht mehr als zehn Kilogramm Benzin gelagert werden dürfen.