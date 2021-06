Notruf nach Gewitter: Gehörlose beschwert sich über Polizei

Polizei entschuldigt sich

Am nächsten Morgen entschuldigt sich die Polizei per Mail bei Julia Probst und fragt nach dem Namen und der Dienststelle des Beamten. Auf Nachfrage des BR teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West mit, dass die Aufarbeitung noch laufe und sich die zuständige Polizeidienststelle persönlich bei der Frau entschuldigen werde. Polizeikräfte in den Dienststellen würden nicht speziell geschult, was den Umgang mit Gebärdensprache und Dolmetschenden betreffe, so Pressesprecher Dominic Geißler. Er räumte ein, dass Polizistinnen und Polizisten in kleineren Inspektionen dafür erst sensibilisiert werden müssten. „Grundsätzlich gilt natürlich eigentlich: Immer freundlich bleiben“, gab er zu Bedenken.

Polizist kannte Praxis des Gebärdendolmetschens nicht

Der zuständige Beamte war laut Geißler irritiert über die Gesprächspausen, die entstehen, wenn die Dolmetscherin das Gesagte erst in Gebärden übersetzen muss, bevor die gehörlose Person antworten kann. Deshalb sei der Eindruck entstanden, dass Nachfragen nicht beantwortet würden. Die Polizei sei später in der Nacht trotzdem bei Julia Probst vorbeigefahren, um nach einem möglichen Brand zu schauen. Laut Pressesprecher sucht die zuständige Inspektion nun das Gespräch mit ihr, denn: "Die emotionale Betroffenheit ist nachvollziehbar und stößt bei uns auf eine offene Fehlerkultur", so Geißler.