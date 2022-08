Notruf aus London - Sohn rettet Mutter in München aus der Ferne

Am Freitagabend erreichte die Münchner Feuerwehr ein Notruf - aus London. In der Leitung war kein britischer Scherzbold, sondern ein Mann, der seine Mutter in München vor einem Küchenbrand in ihrem Haus retten wollte. Wie die Branddirektion München berichtet, wollte sich die Frau am Freitag in ihrem Haus im Stadtteil Freimann noch ein spätes, warmes Abendessen zubereiten. Dabei wurde die ältere Dame müde und legte sich zum Schlafen, vergaß aber, dass der Herd noch angeschaltet war. Als das Essen Feuer fing, schlugen die Rauchmelder Alarm.

Londoner Polizei verständigt Münchner Polizei

Durch die installierte Technik erreichte die Alarmierung auch den in London lebenden Sohn auf seinem Smartphone. Dieser verständigte daraufhin die dortige Metropolitan Police, die ihrerseits die Münchner Polizei kontaktierte und so landete die Brandmeldung schließlich bei der Münchner Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte bei dem betroffenen Haus eintrafen, konnte ihnen der Sohn dank der Überwachungskameras live aus London die Situation schildern: Das Feuer befinde sich in der Küche, seine Mutter liege im Schlafzimmer. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zu dem Gebäude, rettete die Frau und löschte das brennende Essen.

Dank Hilfe aus London: Keine Verletzten

Das Haus wurde entraucht und nach einem Gesundheitscheck durfte die Bewohnerin wieder zurückkehren. Dank der Live-Übertragung konnte die Feuerwehr den Sohn in London während des Einsatzes ständig auf dem Laufenden halten und schließlich beruhigen: Dank seiner Hilfe war seiner Mutter nichts passiert.