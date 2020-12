Notruf gewählt: Polizei soll Frau den Einkauf nach Hause fahren

In Selb im Landkreis Wunsiedel hat eine Frau den Notruf gewählt, weil sie sich nach dem Einkaufen von der Polizei nach Hause fahren lassen wollte. Wie die Beamten mitteilten, rief die 57-Jährige am Mittwochabend die Polizei an und behauptete in Not zu sein. Ihr Sohn randaliere zuhause weshalb sie Hilfe benötige.

Frau erfindet Randale des Sohnes

Beamte trafen die polizeibekannte Frau schließlich mit rund zwei Promille alkoholisiert vor einem Ladengeschäft an. Auf Nachfrage gab sie zu, die Randale ihres Sohnes erfunden zu haben, in der Hoffnung, die Polizisten würden sie und ihre Einkäufe nach Hause bringen.

Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen

Sie muss sich nun wegen des Missbrauchs von Notrufen verantworten. Weil es die Frau zudem nach 21 Uhr aufgegriffen wurde, erhält sie eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre nach dem Infektionsschutzgesetz.