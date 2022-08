Notruf aus dem Zug: Polizei sperrt Gleise und Bahnsteig

Ein betrunkener Fahrgast in einem Regionalexpress hat am Mittwochnachmittag in Bayreuth einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Bundespolizei Selb mitteilt, hatte ein Reisender einen Notruf abgesetzt, wonach der Mann eine Waffe mit sich führe und weitere Reisende mit rechten Parolen beleidige.

Polizei sperrt Gleise und Bahnsteig in Bayreuth

Bevor der Zug aus Hof den Bahnhof in Bayreuth erreichte, hatten Polizisten bereits Gleissperrungen veranlasst und Reisende des Bahnsteigs verwiesen. Nach dem Eintreffen des Zuges wurde der 40 Jahre alte Verdächtige vorläufig festgenommen. Die Durchsuchung des Mannes nach möglichen Waffen sei ergebnislos verlaufen.

Keine Waffen, dafür Alkohol im Gepäck

In seinem Gepäck befanden sich laut Polizei zwei halbe Flaschen Wodka, eine Flasche Bier und mehrere leergetrunkene Bierdosen. Nachdem der 40-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet, deren Ergebnis noch aussteht.

Zugverspätungen wegen Polizeieinsatz

Aufgrund eines festen Wohnsitzes durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich nun wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens verantworten. Durch die Gleissperrungen ist es zu mehreren Zugverspätungen gekommen.

Einen weiteren Großeinsatz der Polizei gab es am Donnerstag in Selb. Dort meldeten mehrere Zeugen Schüsse aus einem Wohnhaus. Das Spezialeinsatzkommando aus Mittelfranken rückte an.