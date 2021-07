Notreparatur wegen Störung am Stauwehr in Erlabrunn

An der Staustufe Erlabrunn ist es zu einem größeren Schaden am Wehrverschluss gekommen. Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist der Schaden entstanden, als die Verschlusskörper des Wehrs abgesenkt werden sollten. Die Stauwalzen waren in den vergangenen Tagen aus dem Stau gezogen worden, um die hohen Wassermengen abzuführen, heißt es in der Mitteilung. Bei diesem Vorgang blockierte der mittlere Wehrverschluss.

Auswirkungen auf den Wasserspiegel noch unklar

Jörg Huber, der Leiter des WSA Main sagt: "Unsere Beschäftigten arbeiten unter Hochdruck an der Notreparatur des Wehrverschlusses. Derzeit können wir nicht genau abschätzen, wie groß die Öffnung unter Wasser ist." Der Defekt könne Auswirkungen auf den Wasserspiegel in der Stauhaltung haben, die sich von Erlabrunn bis zur rund 14 Kilometer entfernten Schleuse Würzburg erstreckt.

Öffnung soll vorerst provisorisch geschlossen werden

Sollte der Wasserspiegel in der Stauhaltung nicht mehr gehalten werden können, wird die Schifffahrt eingeschränkt oder sogar eingestellt. Das gab das WSA Main bekannt. Eine Wasserbaufirma soll die Öffnung in Zusammenarbeit mit dem Außenbezirk Marktbreit und des Bauhofs Würzburg am Wochenende zunächst provisorisch verschließen.