Corona-Hilfe: Kulturschaffende bekommen fiktiven Unternehmerlohn

Über die Internetseite www.bayern-innovativ.de/soloselbstaendigenprogramm können Soloselbständige in Not seit Freitag einen sogenannten fiktiven Unternehmerlohn beantragen. Das Programm wurde vom bayerischen Kunst- und Wissenschaftsministerium zusammen mit der Künstlerszene erarbeitet, erklärt Staatsminister Bernd Sibler (CSU):

"Wir kalkulieren beim fiktiven Unternehmerlohn mit 1.180 Euro, das sind die Beträge, die auch mit den Künstlern so besprochen wurden. Ich denke das ist ein wichtiges Signal, dass wir das noch vor Weihnachten freischalten konnten." Bernd Sibler (CSU), bayerischer Kunstminister

Hilfsprogramm in Höhe von 37,5 Millionen Euro

Das 37,5-Millionen-Euro-Programm gilt rückwirkend für die Monate Oktober bis Dezember. Allerdings kommt die Unterstützung für manche zu spät. Etwa für Sabine Schreiber aus Holzkirchen. Die Dramaturgin ist Absolventin der August-Everding-Theaterakademie. Als ihr Anfang des Jahres sämtliche Einnahmen wegbrechen, steht sie plötzlich vor dem Nichts. Ein Schock, erinnert sich die 35-Jährige:

"Die härtesten Monate waren März bis Mai, da hatte ich noch 20 Euro auf dem Konto. Zu dem Zeitpunkt gab es für Soloselbständige noch nichts, deshalb musste ich damals Hartz-IV beantragen." Sabine Schreiber, Dramaturgin

Daraufhin nimmt die junge Mutter einen Job als Werbetexterin für Immobilienportale an und kann so schon einen Monat später wieder ohne Hartz-IV-Unterstützung auskommen. Bela Rieger aus Weilheim ist es ähnlich ergangen. Der 55-jährige Konzertveranstalter managt eigentlich die Tourneen von Wolfgang Ambros, Haindling oder Werner Schmidbauer. Um seine Familie ernähren zu können, arbeitet er aber momentan auf dem Bau. Metermaß und Wasserwaage statt Terminplaner und Mobiltelefon. Den fiktiven Unternehmerlohn hält er für einen Schritt in die richtige Richtung:

"Erst mal super, dass das doch noch ging und jetzt auch auf drei Monate ausgelegt ist, weil das einfach für viele Künstler, die nicht noch ein Zweitjob haben, sehr wichtig ist und das nackte Überleben rettet." Bela Rieger, Konzertveranstalter

Kritik wegen langer Wartezeit

Allerdings übt er auch Kritik. Die Hilfen kämen sehr spät, meint der Soloselbständige, und die Vorbereitung habe quälend lange gedauert, während viele Künstler ums Überleben hätten kämpfen müssen. Im Kunstministerium räumt man ein, dass die Entwicklung des Hilfsprogramms viel Zeit in Anspruch genommen habe. Aber es hätte zunächst Abstimmungen mit den Hilfen des Bundes geben müssen, so Staatsminister Sibler, und das habe etwas länger gedauert als gedacht. Der fiktive Unternehmerlohn kann jetzt zusätzlich zu den Bundeshilfen beantragt werden und bei der Auszahlung verspricht der Minister, aufs Tempo zu drücken, damit die ersten Gelder schon im Januar bei den Betroffenen ankommen.

Lieber auf eigenen Beinen stehen

Sabine Schreiber aber vertraut nicht mehr auf Staatshilfen. Sie will sich finanziell weiter als Werbetexterin über Wasser halten, sagt die studierte Dramaturgin:

"Für mich kam der fiktive Unternehmerlohn reichlich spät. Ich werde ihn auch nicht beantragen, weil ich durch meine andere Tätigkeit abgesichert bin, auch wenn ich jetzt keine kulturelle Arbeit mehr leiste." Sabine Schreiber, Dramaturgin

Sollten wieder finanzielle Probleme auftreten, könnte aber auch sie den fiktiven Unternehmerlohn beantragen. Damit stellt das bayerische Hilfsprogramm für Soloselbständige wie Sabine Schreiber zumindest eine Notfallabsicherung dar. Außerdem erfahren die Kulturschaffenden damit zum ersten Mal in der Corona-Krise eine gewisse Wertschätzung. Denn Unternehmerlohn hat auf jeden Fall einen besseren Klang als Hartz-IV.