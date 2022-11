Notorischer Einbrecher in Nürnberg vor Gericht

Er soll kaum Beute gemacht, aber einen hohen Sachschaden verursacht haben: Ein 29-Jähriger, der sich wegen zahlreicher Einbrüche vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten 16 Einbrüche zur Last, unter anderem in Nürnberg, Weißenburg, Schwabach und Heidenheim – sowie im oberfränkischen Kronach.

Erst aus Haft entlassen – wohl wieder straffällig

Neben Schulen und Kindergärten sollen auch die Stadtwerke in Treuchtlingen und das Evangelische Bildungszentrum in Pappenheim Opfer des mutmaßlichen Einbrechers geworden sein. Mit dem erbeuteten Geld habe der kurz zuvor aus der Haft entlassene Mann seinen Lebensunterhalt bestreiten wollen, so der Vorwurf.

5.800 Euro Beute – 20.000 Euro Sachschaden

Allerdings war die Beute selten hoch: Der 29-Jährige soll Bargeld, Schlüssel, Handys oder Laptops geklaut haben, in einem Fall bestand die Beute lediglich aus einer Tafel Schokolade. Alles in allem betrug der Wert laut Staatsanwaltschaft rund 5.800 Euro. Der Sachschaden war hingegen umso höher, nämlich rund 20.000 Euro.

Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird am 9. November gerechnet.