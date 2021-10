Notlandung eines Ultraleicht-Flugzeuges in der Oberpfalz

Ein 67-Jähriger aus der Nähe von Amberg (Opf.) musste sein Ultraleicht-Flugzeug am Sonntagnachmittag auf einem Acker notlanden, weil der Motor ausgegangen war. Dabei überschlug sich der Flieger und landete auf dem Dach. Der Pilot hatte dabei großes Glück, denn er blieb offenbar vollkommen unverletzt und konnte sich selbst aus dem auf dem Rücken liegenden Flugzeug befreien. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Motor des Flugzeugs ausgegangen

Er war gegen 14.20 Uhr vom Flugplatz Latsch bei Weiden in der Oberpfalz zu einem Rundflug gestartet und wollte wohl die herrliche Aussicht bei dem schönen Wetter genießen. In der Nähe der Gemeinde Vorbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab setzte jedoch der Motor aus und ließ sich nicht mehr starten.

Die Feuerwehr musste den Fallschirm des Flugzeugs sprengen und dafür die Straße kurzzeitig sperren. Anschließend barg das THW den Flieger und schleppte ihn ab.