Notlandung eines Sportflugzeugs endet in Gartenhecke

Ein Sportflugzeug musste am Sonntagnachmittag in Windorf im Landkreis Passau notlanden. Wie das Polizeipräsidium in Niederbayern mitteilt, hatte es kurze Zeit nach dem Start am Flugplatz in Vilshofen an der Donau technische Probleme gegeben. Schließlich war der Motor ausgefallen, heißt es von der Polizei.

Notlandung in der Nähe eines Altenheims

Der 35-jährige Pilot hatte sich laut Polizei wegen des Defekts für eine Notlandung auf einer Wiese in Windorf entschieden. Das Kleinflugzeug setzte auf der Wiese auf, stieß gegen ein Gartentor und kam in der Hecke eines privaten Grundstücks zum Stehen, so die Polizei weiter. Der Ort befinde sich in unmittelbarer Nähe eines Altenheims.

Pilot und Begleiterin unverletzt

Der Pilot und seine 34-jährige Begleiterin blieben bei der Notlandung unverletzt. Laut Polizei entstand am Flieger ein geschätzter Schaden von etwa 150.000 Euro. Ein größeres Rettungsaufgebot war vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich gerufen.

Mit Informationen von dpa