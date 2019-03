Die Boeing 737 landete gegen 19 Uhr mit einem technischen Defekt am Flughafen Memmingen (Landkreis Unterallgäu). Dies bestätigte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West dem Bayerischen Rundfunk. Um welchen Defekt es sich handelte, konnte die Polizei noch nicht sagen, Techniker würden dies nun ermitteln. Es sei keine Notlandung gewesen, wie es zunächst in einer Polizeimitteilung hieß, sagte ein Sprecher der Einsatzleitung in Kempten.

Der Pilot der Ryanair-Maschine mit 189 Passagieren an Bord hatte den Defekt gemeldet. Daraufhin seien alle verfügbaren Feuerwehren, Rettungswägen und Polizeistreifen zum Flughafen gefahren, so die Polizei. Die Passagiermaschine sei aber sicher gelandet. Niemand sei verletzt worden, so die Polizei. Die Maschine war aus dem portugiesischen Faro gekommen. Es handelte sich nicht um eine Boeing 737 MAX 8, die vor kurzem in Äthiopien abgestürzt war.