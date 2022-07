Notlandung auf Acker – keine Personen verletzt

Ein mit drei Personen besetztes Leichtflugzeug musste am Dienstagnachmittag (05.07.2022) auf einem Acker bei Stadtlauringen im Landkreis Schweinfurt notlanden. Das teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen.

Technische Probleme an der Maschine

Dem aktuellen Sachstand nach war die mit drei Personen besetzte Cessna von Hettstadt im Landkreis Würzburg aus gestartet. Auf Höhe Stadtlauringen kam es plötzlich zu technischen Problemen an der Maschine, so die Polizei. Der Pilot führte in der Folge eine Notlandung durch und konnte die Maschine auf einem Acker unbeschädigt zu Boden bringen. Die drei Personen an Bord blieben allesamt unverletzt, heißt es im Polizeibericht.

Grund der Notlandung wird ermittelt

Die Maschine verbleibt zunächst vor Ort und kann nach entsprechender Überprüfung wieder weiterfliegen. Die Polizei hat an der Landestelle die weiteren Ermittlungen zu der außerplanmäßigen Landung aufgenommen.