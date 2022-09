Notlagen am Berg: Die wichtigsten Tipps zur Standortbestimmung

Ein Handy oder Smartphone garantiert keine Rettung aus einer verzweifelten Lage. Das zeigt die unlängst abgebrochene Suchaktion am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen. Ein 24-Jähriger hatte zwar einen Notruf abgesetzt und auch seinen Standort durchgegeben, konnte aber im frisch verschneiten, hochalpinen Gelände nicht gefunden werden.

Für Bergsteiger ist es aber dennoch wichtig, sich mit seinem Smartphone und den Standortbestimmungsfunktionen vertraut zu machen – und zwar vor der Tour. Ganz wichtiger Punkt: Vielerorts im Gebirge gibt es überhaupt keinen Handyempfang.

GPS-Standort an die Notrufnummer 112

"Das Wichtigste in einer Notsituation ist, auf dem Smartphone seine GPS-Daten abrufen zu können und zu wissen, dass man die Notrufnummer 112 anrufen muss", sagt Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein (DAV). Eine Notlage am Berg bedeutet extremen Stress und neue Aktionen, etwa auf dem Smartphone, können plötzlich sehr herausfordernd werden.

Kompass und Google Maps: Apps zur Standortbestimmung

Sowohl bei Apple- als auch Android-Geräten müssen zunächst die Ortungsdienste aktiviert sein. Auf dem iPhone zeigt die Kompass-App dann direkt die GPS-Koordinaten mit an. Sie werden abgelesen und im Zuge des telefonischen Notrufs durchgegeben. Durch Antippen können die Daten auch direkt kopiert und in eine SMS oder WhatsApp-Nachricht eingefügt und an einen Mobilfunk-Kontakt versendet werden.

Auf Android-Smartphones führt ein einfacher Weg zu den GPS-Daten über die App von Google Maps: Der eigene Standort erscheint dort als blauer Punkt und die zugehörigen Koordinaten werden direkt unterhalb der Karte angezeigt.

Problem: Das Mobilfunknetz in den Bergen

Ohne ausreichende Netzabdeckung wird es mit Apps, Anrufen oder Textnachrichten allerdings schnell schwierig. "Mit schlechtem Empfang und Netzproblemen ist im Gebirge jederzeit zu rechnen", sagt Andreas Zenz, Einsatzleiter bei der Bergwacht Bergen. Ein Problem, für das es keine Patentlösung gibt und das jedem Bergsportler bewusst sein muss.

Helfen kann hier Altbewährtes: "Ist man zu zweit unterwegs, kann normalerweise einer Hilfe holen", sagt Zenz, und empfiehlt außerdem immer, vor einer Tour Freunde oder Familie zu informieren. Für den Fall, dass bei einem Notruf kein Internet für GPS-Daten zur Verfügung steht, wohl aber eine Telefonverbindung, rät die Bergwacht, sich unterwegs möglichst viele Stationen (Almen, Bänke, Bäche etc.) zu merken und so der Bergwacht den eigenen Standort möglichst präzise beschreiben zu können.

Powerbank und Grundlagen für den Worst Case

Mobiltelefone sind bei Notlagen in den Bergen eine wichtige Unterstützung geworden. Entsprechend gut sollte man damit umgehen können und auch stets eine zusätzliche Powerbank dabeihaben, rät Thomas Bucher vom DAV, "in der Kälte etwa schwächeln Akkus schnell." Und was, wenn doch einmal der Worst Case eintritt – Notlage, allein und Handy tot? "Dann gilt: einen kühlen Kopf bewahren und die Optionen checken", sagt Bucher. Unter Umständen gibt es Sichtkontakt zu einem Hang, einer Hütte oder Bergbahn, um auf sich aufmerksam zu machen.

Alpines Notsignal

Außerdem sollten im Gebirge alle das alpine Notsignal kennen, ein optisches und/oder akustisches Signal, das sechs Mal innerhalb einer Minute abgesetzt wird. Es soll nach einer Minute Pause in gleicher Folge wiederholt werden, solange Aussicht besteht, bemerkt zu werden.

Die Antwort auf das Notsignal wird mit drei Zeichen pro Minute gegeben und ebenfalls nach einer Minute Pause wiederholt. Dadurch kann dem/der Alarmierenden bestätigt werden, dass das Notsignal empfangen worden ist.

Zum Artikel "Immer mehr Bergunfälle in Oberbayerns Alpen"

Handypeilung für Bergwacht mit hohen Hürden

Dass man in den Bergen über ein aktives Handy automatisch gefunden werden kann, ist ein Trugschluss. Eine sogenannte Handypeilung ist aus Datenschutzgründen für die Bergwacht mit hohen Hürden verbunden. "Wir haben nur die Möglichkeit, dem Betroffenen einen Link zu schicken, der geöffnet werden muss", erklärt Einsatzleiter Andreas Zenz. Und auch das ist nur möglich, wenn eine Internetverbindung besteht.

Notfall-Apps und Recco-Ortungssystem

Bei einer Internetverbindung können zusätzliche Notfall-Apps auf dem Smartphone installiert und genutzt werden, etwa die App SOS-EU-ALP, die bei einem Notruf automatisch die Standortdaten sendet. "Die App ist absolut sinnvoll, weil dann die Rettung sehr schnell in Gang kommen kann", sagt Thomas Bucher vom DAV, weist aber darauf hin: Der Einsatzbereich dieser App beschränkt sich auf Tirol, Südtirol und Bayern.

Bei der Suchaktion am Hochkalter kam auch eine sogenannte "Recco-Boje" zum Einsatz, ein Spezialsuchgerät, das im Fall des gesuchten 24-Jährigen zumindest ein elektronisches Gerät in dessen Rucksack orten konnte. "Eine zusätzliche Möglichkeit, die immer interessanter wird", sagt Andreas Zenz von der Bergwacht Bergen. "Am besten reagiert das System allerdings auf die dafür vorgesehenen Recco-Reflektoren." Viele Hersteller vernähen diese Reflektoren direkt in Bergsportbekleidung oder Ausrüstungsgegenstände wie Helme oder Rucksäcke.