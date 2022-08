Notlage: Tierheime voll und kurz vor Aufnahmestopp

In bayerischen Tierheimen wird es eng – finanziell wie auch räumlich. Denn es werden zuletzt auch oft Tiere abgegeben, die während der Corona-Pandemie angeschafft worden waren. Dazu kommen hohe Kosten, nicht nur bei der Energie. Der Deutsche Tierschutzbund schlägt Alarm.

Laut des Deutschen Tierschutzbundes ist die Kapazität in den bayerischen Tierheimen an der Grenze. Sie stehe kurz vor einem Aufnahmestopp, sagt Ilona Wojahn, Vorsitzende des Bayerischen Tierschutzbundes und gleichzeitig Leiterin des Quellenhofs Passbrunn bei Reisbach im Kreis Dingolfing-Landau, dem Bayerischen Rundfunk. Die Situation werde nicht besser. Wohjan spricht von einer "Abgabewelle" und vielen Fundtieren. Vor allem abgegebene Hunde sind demnach oft Verhaltensauffällig. Ihre Betreuung müsse sehr intensiv und fachkundig erfolgen, so Wojahn. Auch das stelle viele Tierheime vor große Herausforderungen.

Dazu kommen finanzielle Probleme durch Inflation oder höhere Energiepreise. Im Herbst wird es eine Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte geben. Das bedeutet: Die ohnehin oft hohen Arztkosten werden für die Tierheime noch weiter steigen. Gleichzeitig ist das wichtige Spendenaufkommen rückläufig - seit dem Vorjahr um rund 50 Prozent, erzählt die niederbayerische Tierheimleiterin. Jetzt werden die Rücklagen angegangen. Gleichzeitig kämpft Wojahn dafür, dass die Kommunen bei Fundtieren mehr Geld in die Hand nehmen. Auch die Fördermaßnahmen des Freistaats für Bau und Sanierung der Tierheime seien zu gering.

Tierheime sind notwendig

Ilona Wojahn hofft auf Lösungen, weil viele Tiere sonst auf eine unsichere Zukunft zusteuern. Denn eins ist klar: Ohne Tierheime geht es nicht.