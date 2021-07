"Notfalls im Trikot": Kommt das Klassik Open Air ins Stadion?

Kann das abgesagte Klassik Open Air in Nürnberg doch noch im Max-Morlock-Stadion stattfinden? Der 1. FC Nürnberg darf Ende Juli vielleicht vor 17.500 Fans in der 2. Bundesliga spielen, während das Klassik Open Air nebenan nur maximal 2.000 Menschen im Luitpoldhain hätte empfangen dürfen. Dabei bietet "Europas grünster Konzertsaal" deutlich mehr Platz als die Stadion-Tribünen. So kam Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) auf die Idee, doch auch das Klassik Open Air ins Stadion zu verlegen. "Ich bin ein Grundoptimist", so König im BR24-Interview. Noch brauche man aber eine schriftliche Bestätigung von Seiten der Staatsregierung.

Symphoniker: Pfiffige Idee mit vielen Fragezeichen

Die Nürnberger Symphoniker, eines der beiden Stamm-Orchester des Open Airs, haben auf jeden Fall schon Interesse bekundet. "Das ist doch eine pfiffige Idee", kommentiert Intendant Lucius Hemmer den Vorschlag aus dem Nürnberger Rathaus und ergänzt: "Notfalls ziehen wir uns eben das Trikot über." Hemmer sieht allerdings noch große organisatorische Fragen. Beispielsweise, wie die große Bühne des Klassik Open Airs im engen Spielplan des 1. FC Nürnberg im Stadion aufgebaut werden kann.

Staatsphilharmonie will Gleichbehandlung mit Fußballspielen

Das Nürnberger Staatstheater hält sich noch alle Optionen offen, da es bisher ja nur grobe Gedankenspiele zu einem Klassik Open Air im Stadion gibt. Staatsintendant Jens-Daniel Herzog begrüßt aber die Diskussion. Sie komme zur richtigen Zeit: "Marcus Königs unkonventionelle und unbürokratische Denkweise macht Spaß und tut dieser Stadt sehr gut", schreibt Herzog in einer Mitteilung. "Wir sehen ebenfalls überhaupt keinen Grund, warum tausende von Fans in ein Fußballstadion dürfen, sich ein ebenso begeistertes Musikpublikum aber nicht zu einem Open-Air treffen darf", so Herzog weiter.

Musiker kritisieren Absage in offenem Brief

Die Stadt Nürnberg hatte das beliebte Klassik Open Air vergangene Woche abgesagt, weil sie vom Freistaat keine Sondergenehmigung für wenigstens 8.000 Besucherinnen und Besucher bekommen hatte. Zuletzt kamen zu dem Freiluft-Picknick im grünen Luitpoldhain bis zu 80.000 Besucher. Nach der Absage hatten sich die Nürnberger Symphoniker und das Staatstheater in einem offenen Brief an Ministerpräsident Söder gewandt und dort bereits "zweierlei Maß" beklagt und eine Ungleichbehandlung von Fußball und Kultur. Der Brief fand viele Unterstützer in den Sozialen Medien. Eine Reaktion aus München zu den Klassik-im-Stadion-Gedankenspielen in Nürnberg steht noch aus.