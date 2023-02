Notfallpläne für Extremwetter - Bayerns Klima-Beauftragte im Amt

Hitze verursacht gesundheitliche Probleme. Tausende Hitzetote wurden im vergangenen Jahr gezählt. Doch nicht nur das. Auch Demenz, Nierenprobleme, Herzkreislauf- und Lungenerkrankungen nehmen zu. Es gibt mehr Borreliose-Fälle und mehr Allergiker. Alles Folgen des Klimawandels, sagt Claudia Traidl-Hoffmann. Sie ist Umweltmedizinerin in Augsburg, Direktorin des Instituts für Umweltmedizin beim Helmholtz-Institut in München und neuerdings auch Sonderbeauftragte des bayerischen Gesundheitsministeriums für Klimaresilienz und Prävention.

Bei Klimaresilienz gehe es darum, sich auf "Schockereignisse einzustellen", erklärt die Sonderbeauftragte. Solche Schockereignisse könnten Hitzeperioden oder Überschwemmungen sein. Und Klimaresilienz sei mehr als nur Anpassung. "Resilienz bedeutet, auf den Schock vorbereitet zu sein."

Expertin fordert Notfallpläne für Krankenhäuser

Als Sonderbeauftragte soll Traidl-Hoffmann die Politik künftig beraten - in Fragen wie: Was können wir bei großer Hitze tun, um die Bevölkerung zu schützen? Ein großer Punkt sei beispielsweise, dass sich die Krankenhäuser auf längere Hitzeperioden vorbereiten, sagt Traidl-Hoffmann. Sie müssten dringend Notfallpläne entwickeln und sich auch auf eine Wasserknappheit einstellen. "Was passiert denn, wenn wir diese zwei, drei Wochen Hitzeperiode haben? Das wird sicherlich eine der ersten Maßnahmen sein, die ich angehe", sichert die Sonderbeauftragte zu.

Gesünderes Essen in Krankenhauskantinen

Und sie verspricht, dabei auch das Thema Ernährung anzugehen. Das sei ein "riesen Hebel". Denn: Gesunde, fitte Menschen kommen mit den Folgen des Klimawandels besser zurecht als kranke. Für die Prävention ist laut Traidl-Hoffmann daher auch gesundes Essen in den Krankenhäusern wichtig. Das heißt: regionales Essen, wenig Fleisch, viel Obst und Gemüse. Der Faktor Geld müsse hier in den Hintergrund treten. Die Kliniken dürften sich da nicht mehr herausreden.

Sich selbst sieht Claudia Traidl-Hoffmann als Mahnerin. "Wir wissen schon viel und müssen es nur tun", fordert die Umweltmedizinerin. Wichtig sei zum Beispiel der Grundsatz "health in all policies" – also eine Vernetzung aller Politikressorts.

Gesundheitsminister Holetschek: "Zukunft gestalten, nicht abwarten"

"Wir müssen das Thema als Zukunftsthema sehen - in allen Politikbereichen", stimmt Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zu. "Der Klimawandel lässt sich nicht wegdiskutieren und wir sehen, dass er gesundheitliche Folgen hat", betont er. "Wir wollen gestalten, wo wir können und nicht abwarten, was auf uns zukommt."

Neben der Sonderbeauftragten soll sich ein neues Kompetenzzentrum am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) um das Thema Klimaresilienz kümmern. "Wir erhoffen uns Impulse, Vernetzungen, neue Projekte und Ideen, was wir noch tun können", so Holetschek. Ein Schwerpunkt, der bereits am LGL läuft und weiter ausgebaut werden soll, ist die Beratung der Kommunen bei Hitzeaktionsplänen.

Kommunen sollen Hitzeaktionspläne erarbeiten

Die Kommunen sollen sich überlegen, wie sie sich auf langandauernde Hitzewellen von mehreren Wochen vorbereiten können. Dabei gehe es darum, schattige Rückzugsräume einzurichten, um öffentliche Trinkwasserbrunnen, um ausreichend Grünflächen und Bäume, die für Kühlung sorgen, oder um nachhaltiges Bauen.

Alles in allem geht es laut Holetschek beim Thema Klimawandel und Gesundheitsschutz aber nicht nur um Anpassung, sondern auch um Prävention. Der Gesundheitsminister nennt ein Beispiel: "Green Hospital", also das grüne, nachhaltige Krankenhaus. Denn: "Fünf bis zehn Prozent der Treibhausgas-Emissionen kommen aus dem medizinischen Bereich – also auch da ist Handlungsbedarf."

Sonderbeauftragte: Ab 42 Grad ist Schluss

Das sei sogar sehr wichtig, bestätigt Umweltmedizinerin Traidl-Hoffmann. Die Klimaresilienz, die Anpassung an den Klimawandel, habe schließlich eine Grenze. Wer sich bei hohen Temperaturen lange in der Sonne aufhält, überhitzt. Die Körpertemperatur steigt. Doch irgendwann ist Schluss: "Ab 42 Grad Körpertemperatur ist einfach 'Ende Gelände'. Der Mensch kann bei starker Hitze nicht lange überleben."

Wir müssten uns also auf größere Hitzewellen vorbereiten und gleichzeitig, mit gleicher Energie daran arbeiten, den Klimawandel abzumildern, mahnt die Sonderbeauftragte für Klimaresilienz. "Der Karren ist schon so vor die Wand gefahren, so dass wir beides, die Anpassung und die Abmilderung des Klimawandels mit Vollgas nach vorne bringen müssen."

Landtags-SPD erhofft sich von der Sonderbeauftragten Kritik und Offenheit

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Ruth Waldmann, wünscht der Sonderbeauftragten bei ihrer neuen Tätigkeit viel Erfolg und ermutigt sie, den Finger in die Wunde zu legen: "Möge sie auch das öffentlich sagen dürfen, was für den Minister unangenehm ist – und möge man auf sie hören. Nur dann kann sie erfolgreich wirken."