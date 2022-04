Notfallpatienten im Raum München werden weiterhin versorgt

In sozialen Medien kursiert das Gerücht, seit Tagen sei es für Rettungsdienste nicht möglich, Betten für ihre Notfallpatienten zu bekommen. Eine Twitter-Nutzerin behauptet, dass nahezu alle Krankenhäuser im Raum München "Land unter" meldeten und beruft sich dabei auf "Whistleblower"-Informationen.

Eine Recherche des Bayerischen Rundfunks dazu zeigt aber ein anderes Bild. Demnach ist die Lage zwar angespannt, dennoch werde jeder Patient angemessen versorgt und untergebracht, sagen Rettungsdienste und Krankenhäuser.

Laut der München Klinik ist die Notfallversorgung im Raum München, bedingt durch die Pandemie, dauerhaft schwierig. Grund sei oft Personalmangel. Dennoch sei die Patientenversorgung gesichert, Notfälle könnten jederzeit versorgt werden, heißt es von Seiten des städtischen Klinikums.

Integrierte Leitstellen halten Situation für kontrollierbar

Ähnlich schätzen die Integrierten Leitstellen (ILS) im Raum München die Situation derzeit ein. Die Leitstellen haben eine zentrale Position bei Rettungseinsätzen. Die Krankenhäuser im Bereich einer Leitstelle melden die aktuell zur Verfügung stehenden Kapazitäten an die Leitstelle. Diese wiederum sagt den Rettungsdiensten dann, welches Krankenhaus sie anfahren sollen.

Ursachen für angespannte Situation vielfältig

Die Integrierte Leitstelle für München schreibt auf BR-Anfrage, dass es immer wieder mal zu lokalen Engpässen komme, die sich aber täglich bzw. stündlich immer wieder änderten. Die Ursachen reichten vom erhöhten Einsatzaufkommen wegen des Wetters bis hin zu Engpässen beim Klinikpersonal. Zudem sei das Gesundheitssystem in ganz Bayern aufgrund der Pandemie seit Monaten angespannt.

Erst Mitte März hatte die Regierung von Oberbayern eine Anordnung verlängert, wonach aufschiebbare stationäre Behandlungen in Covid-19 Schwerpunktkrankenhäusern weiterhin untersagt sind. Die Anordnung gilt vorerst bis einschließlich zweiten April. Ein Grund neben Covid-19 sei die angespannte Personalsituation, so die Regierung von Oberbayern. Medizinisch dringliche Behandlungen wie Herz- oder Tumoroperation sind von der Anordnung jedoch nicht betroffen.

Ähnliches Bild außerhalb von München

Auch bei der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck, die auch für Dachau, Landsberg und Starnberg zuständig ist, zeigt man sich nicht beunruhigt, was die Versorgung von Notfallpatienten angeht. Derzeit registriere man zwar durchaus hohe Auslastungen in den Krankenhäusern, allerdings zeige die Erfahrung, dass dies von Mitte Dezember bis Ende März aufgrund diverser Viruserkrankungen nichts Ungewöhnliches sei.

Bettenauslastung oft am Abend besonders hoch

Laut der Leitstelle Fürstenfeldbruck stoßen die Krankenhäuser auch in ihrem Umkreis an Kapazitätsgrenzen, aber immer nur stundenweise. So seien die Krankenhäuser besonders am Spätnachmittag und Abend, bedingt durch die tagsüber stattfindenden Patienten-Aufnahmen, mit einer starken Bettenauslastung konfrontiert, die aber nach den morgendlichen Visiten am Folgetag wieder abnehme.

Rettungsdienste beschwichtigen

Auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK), der Arbeiter Samariter Bund (ASB) und die Aicher Ambulanz bestätigen auf BR-Anfrage, dass es bei der Zuteilung von Betten im Raum München länger dauere, teilweise müssten entferntere Kliniken angefahren werden.

Hohe Auslastung in den Krankenhäusern sei nicht neu

Nach Angaben des ASB seien viele Krankenhäuser bei der ILS abgemeldet, weil sie voll seien. Somit komme es in einigen Fällen zu einer Zwangsbelegung, die Patienten würden dann auf den Gängen behandelt, so eine Sprecherin. Laut der Aicher-Ambulanz ist die Aufnahmekapazität aber seit geraumer Zeit angespannt, eine aktuelle signifikante Steigerung könne jedoch nicht festgestellt werden.

Trotz der angespannten Situation betonen alle vom BR angefragten Einrichtungen unabhängig voneinander, dass jeder Patient adäquat untergebracht werden könne.