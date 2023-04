Gebühr für Bagatellfälle in Notaufnahmen?

Die Integrierte Leitstelle München bei der Feuerwache 4 in Schwabing ist die größte ihrer Art in Bayern. Wer in der Landeshauptstadt die 112 wählt, dessen Notruf wird hier entgegengenommen – rund um die Uhr von gut 200 Disponenten. Einer davon ist Steffen Demuth. Er entscheidet, ob die Feuerwehr alarmiert werden muss, der Notarzt oder gar der Katastrophenschutz.

In letzter Zeit muss er immer öfter feststellen, dass der Grund für manche Anrufe gar keine echten Notfälle sind. "Es ist fast eine gewisse Hilflosigkeit der oft großstädtischen Bevölkerung vorhanden. Es nimmt zu, dass wirklich wegen Schnupfen oder Heiserkeit angerufen wird", sagte Demuth bei BR24. Dabei stelle er fest, dass explizit auch gleich Hilfe verlangt werde – nach dem Motto "kommen Sie jetzt schnell, ich brauche jetzt Hilfe".

Kassenärzte-Chef Gassen: Unangemessene Inanspruchnahme von Notdienst ist "unsozial"

Aufgrund dieser Entwicklung befürwortet der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, eine Gebühr für Patienten, die ohne vorherige telefonische Erst-Einschätzung in die Notaufnahme kommen. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte er, es werde immer argumentiert, derartige Gebühren seien unsozial. In seinen Augen sei es jedoch unsozial, wenn der Notdienst unangemessen in Anspruch genommen und damit das Leben anderer Menschen gefährdet werde.

Berufsfeuerwehr München sieht Vorstoß kritisch

Bei nicht-akuten Notfällen werden entsprechende Anrufe von der Integrierten Leitstelle an eine Bereitschaftspraxis weitergeleitet. Das käme künftig wohl häufiger vor, wenn bei unberechtigter Nutzung der Notaufnahmen eine Gebühr fällig würde. Bei der Berufsfeuerwehr München kommt der Vorschlag einer Notaufnahme-Gebühr nicht besonders gut an, denn es würde deutlich mehr Personal benötigt, wenn sich die Integrierte Leitstelle nicht nur um ihre eigentliche Kernaufgabe kümmern soll. Die Berufsfeuerwehr München betont, man wolle sich auf die Kerngebiete fokussieren – sprich Notfallrettung, Feuerwehrdienst und Katastrophenschutz.

Skepsis kommt auch aus der Politik

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erachtet den Vorschlag einer Notfallgebühr als "Ultima Ratio". Es brauche Steuerungselemente. Dennoch sei eine solche Gebühr problematisch, weil der Patient selber nicht unbedingt einschätzen könne, was ihm tatsächlich fehlt, sagte Holetschek bei BR24. Für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) steht eine solche Notfallgebühr überhaupt nicht zur Debatte. Lauterbach sagte, es gebe aktuell intensive Beratungen über die Neustrukturierung der Notfallversorgung, über eine Gebühr werde aber nicht diskutiert.

Trend durch Umfrage nicht bestätigt

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz erklärte, dass von massenhaftem Missbrauch der Notaufnahmen keine Rede sein könne. Eine Umfrage der Krankenkasse KKH belege, dass weniger als jeder Vierte die Notaufnahme aufsuche, wenn er bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen außerhalb der Praxis-Öffnungszeiten Hilfe benötigt.

Kliniken und Ärzte lehnen Gebühr ebenfalls ab

Am Universitätsklinikum rechts der Isar wird der Vorschlag, Bußgelder für Patienten in Notaufnahmen von Kliniken zu erheben, kritisch betrachtet. Bußgelder in Kliniken seien nicht geeignet, um Patientenströme im Gesundheitswesen zu steuern. Dies sei auch mittels der vor einigen Jahren abgeschafften Praxisgebühr nicht gelungen. Man begrüße aber jeden praktikablen Vorschlag zur Entlastung der Notaufnahmen von Kliniken, etwa durch die Versorgung ambulanter Notfallpatienten durch die Notfallstrukturen von niedergelassenen Ärzten. "Ein Bußgeld gehört aus unserer Sicht nicht dazu", sagte eine Sprecherin des Klinikums rechts der Isar.

Notfallmediziner sehen auch eine Überlastung der Stationen durch die Aufnahme von Notfallpatienten als Problem. Die Zahl der Betten sei limitiert, weil das Pflegepersonal fehle. Hier müsse man ansetzen, sagte Matthias Klein, der die Zentrale Notaufnahme Großhadern leitet.