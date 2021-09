Notfall-Simulationsbox in Fürth ist bundesweit einmalig

Hannes Mirsberger ist 23 Jahre alt und angehender Notfall-Sanitäter beim Bayerischen Roten Kreuz in Fürth. Seine Kollegin Nicole Tischner hat die Ausbildung bereits abgeschlossen. In der so genannten Simulationsbox im Fürther Institut für notfall-medizinische Bildung trainieren die beiden einen Rettungseinsatz.

Üben unter nahezu realen Bedingungen

An die Innen-Wände der fünf mal fünf Meter großen Box wird das 360-Grad-Bild eines Waldes projiziert. Man hat das Gefühl mitten in der Natur zu stehen. Auf dem Boden der Box liegt eine Puppe. Laut Szenario ein verunglückter Wanderer ohne Bewusstsein. Die beiden Sanitäter untersuchen den Mann, müssen ihn reanimieren. Sogar der Defibrillator kommt bei dieser Übung zum Einsatz.

Der Trainer hat alles im Blick und in der Hand

Trainer Benjamin Röhrich beobachtet das Training über Kameras von einem Nachbarraum aus. Über ein Tablet kann er auf das technische Equipment, mit dem die Sanitäter bei dem Übungsszenario arbeiten, zugreifen und zum Beispiel das EKG mit realitätsgetreuen Daten füttern. Er kann so also alle Vitalparameter einspielen, die man auf dem echten Gerät auch ablesen könnte. Auch dadurch soll das Szenario möglichst realitätsgetreu wirken.

Verschiedene audiovisuelle Szenarien können eingespielt werden

Die Übung sieht vor, dass der Patient so weit stabilisiert werden muss, dass er ins Krankenhaus transportiert werden kann. Bei der nächsten Simulation wird es deutlich lauter und unruhiger. Jetzt zeigt der 360-Grad-Film auf den Wänden der Simulationsbox eine stark befahrene Kreuzung in einer Großstadt. Zur visuellen Projektion kommen noch die Geräusche von vorbeifahrenden Autos und Lastwagen.

Stressbelastung werden für die Übenden simuliert

Das sorgt bei den Übenden für einen größeren Stresslevel. Doch solche Situationen können ihnen im Berufsleben täglich begegnen. Unter solchen Rahmenbedingungen konnten angehende Notfallsanitäter bislang nicht üben. Durch die Geräuschkulisse und die audiovisuelle Projektion wird die Übung sehr realitätsnah. Die Sanitäter vergessen fast, dass sie gerade nur eine Übung absolvieren.

Doch eines stört die perfekte Illusion. "So wirklich ganz vergessen, dass es eine Simulation ist, kann man natürlich nicht, nachdem es ja immer noch eine Puppe ist, die wir hier versorgen. Aber das Training in der Simulationsbox ist auf jeden Fall viel realitätsnaher als ein anderes Training in einem normalen Klassenzimmer. Und diese Übung kommt schon sehr nah ran an das, was man da draußen dann arbeitet“, so die Notfall-Sanitäterin Nicole Tischner,

Simulationsbox: Bundesweit einmaliger Prototyp

Die Simulationsbox in Fürth ist ein Prototyp und bislang deutschlandweit einmalig. Sebastian Habicht vom Institut für notfallmedizinische Bildung war an der Entwicklung der Box beteiligt. Seit 2018 wird an der virtuellen Übungseinheit getüftelt, seit rund einem Jahr ist sie nun im Einsatz. Schon bald sollen neue Szenerien für die Box ausgearbeitet werden, die die Ausbildung noch vielfältiger machen sollen. "Wir sind im Moment in der Planung, ne Start. Und Landesequenz bei einem Hubschrauberlandeplatz zu filmen. Es ist ein Schockraum geplant, der sich in einem Krankenhaus befindet. Es ist ein Sportplatz geplant und es ist ne Skipiste geplant, jetzt, wo es Winter wird", erklärt Sebastian Habicht, Fachbereichsleiter Rettungswesen und Pädagogik im Institut für notfallmedizinische Bildung

Aus den eigenen Fehlern lernen

Nachdem die Übung in der Simulationsbox abgeschlossen ist und aufgezeichnet wurde, wird der Einsatz analysiert. Gezielt werden bestimmte Momente aus dem Übungsablauf herausgegriffen. So kann genau besprochen werden, was am Vorgehen der beiden Sanitäter gut war und in welchen Situationen sie womöglich ein wenig anders hätten regieren müssen. Für die Übungsteilnehmer eine sehr lehrreiche Methode. "Bekanntlich lernt man ja am besten aus seinen eigenen Fehlern. Und es wird einem einfach nochmal aufgezeigt, was man beim nächsten Einsatz besser machen kann. Und das ist natürlich sehr gut, wenn man das anhand eines Videos aufgezeigt bekommt", meint Nicole Tischner.

Die Einsatzmöglichkeiten umfassen viele Berufsgruppen

Derzeit wird die Simulationsbox in Fürth vor allem für die Ausbildung von Notfallsanitätern und zur Fortbildung von Notärzten genutzt. Doch theoretisch könnten künftig fast alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen mit der Simulationsbox den Umgang am Patienten üben.