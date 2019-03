vor einer Minute

Notfall bei Ehrwalder Zugspitzbahn - Gondel evakuiert

Kurz vor Betriebsschluss ist es am späten Mittwochnachmittag an der Ehrwalder Zugspitzbahn - also auf der österreichischen Seite - zu einem Notfall gekommen. 80 Personen mussten aus einer Gondel befreit und diese anschließend geborgen werden.